Полиция Астаны сделала срочное предупреждение из-за салютов и шумных праздников

В Департаменте полиции (ДП) Астаны сегодня, 18 июня 2026 года, горожанам сделали срочное предупреждение из-за салютов и шумных праздников, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о соблюдении общественного порядка в столице.

"В связи с участившимися случаями нарушения общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий полиция обращается к жителям и гостям столицы с призывом строго соблюдать нормы общественного поведения и не допускать действий, нарушающих покой граждан". Начальник отдела информационной политики ДП Астаны Эльмира Шауленова

Спикер отметила, что в последнее время отмечаются случаи, когда в стремлении отметить значимые события – дни рождения, семейные торжества и иные праздники – граждане устраивают чрезмерно шумные и показательные празднования, соревнуясь в их масштабе и эффектности.

"Нередко это приводит к нарушению общественного порядка и создает неудобства для окружающих. Использование салютов, пиротехнических изделий, сигнальных и иных шумовых средств в жилых массивах и общественных местах, особенно в ночное время, нарушает тишину, вызывает беспокойство у граждан и может создавать потенциальные риски для безопасности". Эльмира Шауленова

Кроме того, как отметила представитель столичной полиции, подобные мероприятия зачастую сопровождаются распитием алкогольных напитков в общественных местах, нарушением режима тишины, а также загрязнением дворов, улиц и общественных пространств остатками пиротехники, конфетти и бытовым мусором.

"Полиция напоминает, что за нарушение общественного порядка предусмотрена ответственность. Призываем граждан проводить праздничные мероприятия ответственно, с уважением к окружающим, беречь чистоту города и не допускать действий, которые могут причинить неудобства жителям столицы". Эльмира Шауленова

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