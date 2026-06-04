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Общество

Можно ли списать кредиты за деньги – казахстанка проверила на собственном опыте

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 11:11 Фото: freepik
Жительница Актобе поверила в то, что ей могут списать кредиты за определенное вознаграждение, но ее ждало разочарование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области 4 июня 2026 года рассказали, что к ним обратилась жительница Актобе с заявлением о мошенничестве. По ее словам, в начале текущего года знакомая пообещала за деньги помочь в списании имеющихся кредитов.

"Поверив обещаниям, женщина перевела ей 150 тысяч тенге. Однако в течение нескольких месяцев подозреваемая не выполнила взятые на себя обязательства и не вернула полученные денежные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества", – рассказали в полиции.

Там напомнили, что нужно проявлять бдительность при решении финансовых вопросов.

"Следует помнить, что обещания о "списании кредитов", "аннулировании долгов" или иных финансовых обязательств за денежное вознаграждение зачастую являются мошенническими схемами", – говорят в полиции.

А в Атырауской области полицейские спасли пенсионерку от ущерба в 2 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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