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Кому в Казахстане могут списать долги по кредитам

АРРФР, кредит, Кизатов , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 19:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Казахстанско-корейского форума 12 июня 2024 года рассказал, в каком случае некоторым казахстанцам могут списать долги по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Олжас Кизатов сообщил, что сейчас АРРФР заключает надзорные планы мероприятий с банками и микрофинансовыми организациями.

"Это больше социально-ориентированная политика, мы сейчас хотим вычленить из числа заемщиков, которые находятся на просрочке на балансе банков и МФО тех, у кого есть финансовые сложности из числа социально уязвимых слоев населения – многодетные мамы, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионеры, у которых по объективным причинам есть затруднение по своевременному проведению платежей по кредиту. Хотим тесно работать с банками и МФО... чтобы они более активно проводили мероприятия по списанию и упрощению задолженности", – сообщил он.

Однако, по его словам, это должно быть добровольное волеизъявление самих участников финансового рынка.

"Но определенную работу мы с ними будем вести и постепенно по тем заемщикам, у которых действительно есть финансовые сложности, они постепенно будут проводить работу по снижению долговой нагрузки. То есть одномоментно всем подряд они списывать не могут, это очень сильно бьет по их капиталу, поэтому это все будет планомерно осуществляться. Объективно и разумно подойдем и мы, и банки с МФО", – заверил спикер.

23 мая Олжас Кизатов рассказал, сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты.

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