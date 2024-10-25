В Караганде подняли государственный флаг в День Республики

Фото: gov.kz

В День Республики на площади у флагштока в Караганде состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага. В ней приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, общественные и государственные деятели, военнослужащие, ветераны, молодежь, горожане.

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