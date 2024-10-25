В Караганде подняли государственный флаг в День Республики
Фото: gov.kz
В День Республики на площади у флагштока в Караганде состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага. В ней приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, общественные и государственные деятели, военнослужащие, ветераны, молодежь, горожане.
"Поднятие флага и исполнение гимна сегодня – дань уважения нашему единству, нашей земле, нашей стране. Пусть казахстанский флаг всегда гордо реет над нами, напоминая о том, что наше будущее в наших руках!" – сказал глава региона.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Во время поднятия флага все присутствующие на площади исполнили Государственный гимн страны.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Торжественное поднятие флага также прошло в городах и районах Карагандинской области.
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