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В Караганде подняли государственный флаг в День Республики

В Караганде подняли государственный флаг в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:46 Фото: gov.kz
В День Республики на площади у флагштока в Караганде состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага. В ней приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, общественные и государственные деятели, военнослужащие, ветераны, молодежь, горожане.
"Поднятие флага и исполнение гимна сегодня – дань уважения нашему единству, нашей земле, нашей стране. Пусть казахстанский флаг всегда гордо реет над нами, напоминая о том, что наше будущее в наших руках!" – сказал глава региона.
В Караганде подняли государственный флаг в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:46

Фото: gov.kz

В Караганде подняли государственный флаг в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:46

Фото: gov.kz

Во время поднятия флага все присутствующие на площади исполнили Государственный гимн страны.

В Караганде подняли государственный флаг в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:46

Фото: gov.kz

В Караганде подняли государственный флаг в День Республики, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:46

Фото: gov.kz

Торжественное поднятие флага также прошло в городах и районах Карагандинской области.

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