В Жетісу одновременно подняли флаги на 35 новых флагштоках в 35 населенных пунктах

В области Жетісу торжественно отметили День государственных символов.

Главным событием стало одновременное поднятие в честь 35-летия Независимости 35 флагов на новых флагштоках в 35 населенных пунктах районов и городов региона в ходе телемоста и в рамках патриотической акции "35 ауыл – 35 Ту тұғыры", которые были установлены при поддержке местных меценатов и предпринимателей, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Всего в патриотических мероприятиях, охвативших всю область, приняли участие порядка 3500 человек, в том числе более тысячи – в областном центре.

В частности, в Талдыкоргане на площади в парке "Жастар" состоялась церемония поднятия Государственного флага, который установлен на флагштоке на высоте 92 метра.

Фото: акимат области Жетісу

В праздничном мероприятии приняли участие аким области Бейбит Исабаев, депутаты маслихата, ветераны, государственные служащие, представители интеллигенции, правоохранительных органов, военнослужащие, спортсмены, молодежь, жители города.

В момент поднятия Государственного флага камерный хор и артисты областной филармонии под аккомпанемент духового оркестра талдыкорганского военного гарнизона исполнили Государственный гимн. Также прозвучали патриотические песни в исполнении местных творческих коллективов.

К слову, высота флагштока в Талдыкоргане выбрана не случайно. Избранная высота символизирует 1992 год, когда были утверждены государственные символы независимого Казахстана. Длина флага – 25 метров, а ширина – 12 метров. В основании композиции расположена карта страны. Сам флагшток представляет собой стальную опору со встроенным автоматическим механизмом поднятия флага. Рядом расположен амфитеатр для проведения торжественных мероприятий.

Фото: акимат области Жетісу

Мнением поделились участники патриотической акции из разных районов и городов региона.

"Государственные символы – это наследие наших предков и наша главная ценность. Поднятие Государственного флага одновременно по всей области – это волнительное событие, которое я прочувствовал сердцем", – отметил ученик средней школы-лицея №18 г. Талдыкорган Нурали Аккожа.

"Я участница молодежного экологического движения "Жасыл ел". Сегодня День государственных символов, и я пришла принять участие в торжественном мероприятии. Это очень важный праздник для всех нас, потому что это символ нашей страны, нашего народа, который учит нас уважать свою историю, любить свою Родину", – отметила волонтер, ученица школы-гимназии №14 г. Талдыкорган Аяулым Асхаткызы.

"Сегодня особый день для нашего района: при въезде в село рядом с домом культуры и спортивным комплексом установили новый флагшток и состоялась торжественная церемония поднятия флага. Я думаю, что это будет вдохновлять будущих чемпионов спорта, работников культуры и всех жителей, помогая достичь поставленных задач", – поделился мнением житель с. Ескельды би Каратальского район Мурат Берикболулы.

"Сегодня, в этот праздничный день, в нашем селе состоялось поднятие Государственного флага на новом флагштоке. Популяризация государственных символов играет важную роль в воспитании молодежи, поэтому мы очень рады, что в нашем селе появилось такое значимое место", – сказала педагог, жительница села Жыланды Алакольского района Эльмира Рапилова.

Фото: акимат области Жетісу

"Вместе с земляками я стал свидетелем поднятия Государственного флага на новый высокий флагшток. Наш голубой флаг – символ нашей независимости, единства страны и веры в будущее. Уважение к государственным символам повышает у каждого гражданина чувство любви и гордости за Родину. Я считаю, что установка флагштока в нашем селе является важным примером патриотического воспитания подрастающего поколения. Хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал в реализации проекта по установке флагштоков по всей области", – отметил житель села Жоламан Кербулакского района Дидар Диханбаев.

"Сегодня мы, жители Аксуского района, вместе со всеми казахстанцами встречаем День государственных символов. В нашем районе в селах Кызылагаш, Егинсу, Матай, Арасан, Кошкентал установили на пяти новых флагштоках и подняли Государственный флаг. Отрадно, что в торжественных мероприятиях особенно активное участие приняла наша молодежь, школьники, что наглядно говорит об осознании молодым поколением ответственности за будущее нашей страны", – поделился впечатлениями житель села Кызылагаш Ашимгали Жумагельдин.

"Парк "Жеңіс" в Ескельдинском районе – одна из главных наших достопримечательностей. Сегодня мы были особенно взволнованы, увидев, что наш Государственный флаг был поднят на высокий флагшток. Голубой флаг придал парку особый колорит. Такие моменты только усиливают нашу гордость за страну. Пусть наш флаг всегда реет высоко, а наша страна процветает", – отметила жительница села Карабулак Сауле Амантаева.