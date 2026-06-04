Казахстан накроет погодный контраст: от ливней до +35°C жары
Известно, что северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты продолжают оказывать влияние на большую часть территории Казахстана.
"Ожидаются дожди с грозами, на севере – сильные осадки, местами возможен град. На западе и востоке страны сохранится преимущественно сухая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также, по заявлению метеорологов, по республике усилится ветер, а на юге возможны пыльные бури.
Что касается температурного фона, то в областях Абай и Жетысу прогнозируется сильная жара до +35°C.
Также в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, в том числе в областях Абай, Жетысу, Улытау, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.
Также синоптики уже пообещали казахстанцам аномальную жару в июне. Готовьтесь к +46°C.