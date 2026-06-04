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Общество

Казахстан накроет погодный контраст: от ливней до +35°C жары

цветы, дождь, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 17:31 Фото: pexels
О погоде по всему Казахстану на пятницу, 5 июня 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Известно, что северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты продолжают оказывать влияние на большую часть территории Казахстана.

"Ожидаются дожди с грозами, на севере – сильные осадки, местами возможен град. На западе и востоке страны сохранится преимущественно сухая погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, по заявлению метеорологов, по республике усилится ветер, а на юге возможны пыльные бури.

Что касается температурного фона, то в областях Абай и Жетысу прогнозируется сильная жара до +35°C.

Также в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, в том числе в областях Абай, Жетысу, Улытау, Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях.

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Также синоптики уже пообещали казахстанцам аномальную жару в июне. Готовьтесь к +46°C.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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