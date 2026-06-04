Два крупнейших мегаполиса Казахстана после знойной жары накроет дождливая погода

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В ближайшие три дня в Астане и Алматы после невыносимой жары вновь ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков и жарко до +35°С. Об этом говорится в прогнозе на 5, 6 и 7 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С. 6 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С. 7 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Алматы 5 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С. 6 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С. 7 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С. 6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С. 7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С. Материал по теме Готовьтесь к +46°C: казахстанцам пообещали аномальную жару в июне Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накрыл мощный циклон. О том, где будет невыносимо жарко, а кому ждать ливней 2-4 июня 2026 года, можете узнать здесь.

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