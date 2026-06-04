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Общество

Два крупнейших мегаполиса Казахстана после знойной жары накроет дождливая погода

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:03 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане и Алматы после невыносимой жары вновь ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков и жарко до +35°С. Об этом говорится в прогнозе на 5, 6 и 7 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
  • 6 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.
  • 7 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 5 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
  • 6 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.
  • 7 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
  • 6 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
  • 7 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:03
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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