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Наука и технологии

На Землю надвигается сильная и продолжительная магнитная буря: ученые назвали сроки

люди, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 17:54 Фото: pixabay
4 июня 2026 года вечером на Землю обрушится сильная и продолжительная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек. Несмотря на то, что исходные солнечные взрывы были разнесены по времени примерно на 10 часов, буря будет иметь непрерывный характер, поскольку, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 млн км".
прогноз магнитных бурь, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 17:54

Фото: Telegram/lpixras

вероятность магнитных бурь, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 17:54

Фото: Telegram/lpixras

Как отметили ученые, "при таких размерах и направлении движения выброшенного газового облака возможность избежать встречи с ним практически отсутствует (математические модели считают такую вероятность равной нулю), но на практике такие случаи бывали".

"Необоснованный оптимизм сохранять можно. Для реалистов сообщим, что бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила – это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году. Буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024. Она стала самой сильной за 20 лет".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, "вероятность полярных сияний при событиях такой мощности является исключительно высокой, но увидеть их из северного полушария Земли, где 4 дня назад наступило лето, почти наверняка не удастся".

"Основные фотографии и видео ожидаются из Южного полушария – Австралии, Южной Америки и с антарктических полярных станций".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

3 июня 2026 года ученые предупредили, что на Землю обрушатся магнитные бури.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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