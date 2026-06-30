Акмолинский учитель потерял 7,5 млн тенге из-за мошенников

В Акмолинской области педагог с большим стажем попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что в июле 2025 года 65-летний учитель зарегистрировался на одной из интернет-платформ, позиционировавшей себя как инвестиционная компания. После регистрации с ним связались так называемые "финансовые консультанты", которые убедили его начать инвестировать, обещая стабильную прибыль и быстрый рост вложений.

"Поверив обещаниям, педагог на протяжении нескольких месяцев регулярно переводил деньги на счета, указанные мошенниками. Когда собственные сбережения закончились, он стал занимать средства у знакомых и коллег. В результате доверчивый акмолинец перевел злоумышленникам 7,5 млн тенге. Лишь спустя время, когда вывести деньги оказалось невозможно, а представители "инвестиционной компании" перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и обратился с заявлением в полицию". ДП Акмолинской области

По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские призывают казахстанцев критически относиться к предложениям о быстром заработке в интернете. Прежде чем инвестировать денежные средства, необходимо убедиться в законности деятельности компании, проверить наличие лицензии, не переводить деньги по указанию незнакомцев и не оформлять кредиты или займы ради сомнительных вложений.

"Мошенники постоянно совершенствуют способы обмана. Они создают сайты, практически не отличимые от настоящих инвестиционных платформ, используют поддельные лицензии, демонстрируют фиктивную статистику доходов и убеждают граждан вкладывать все большие суммы. Нередко злоумышленники поддерживают постоянную связь с потерпевшими, создавая иллюзию успешной работы и получения прибыли", – подчеркнули в ведомстве.

Если вам предлагают гарантированную высокую прибыль без каких-либо рисков, требуют срочно перевести деньги или установить сторонние приложения для проведения финансовых операций, следует немедленно прекратить общение. При первых признаках мошенничества необходимо обратиться в полицию. Помните: бдительность и проверка информации остаются самой надежной защитой от интернет-аферистов.

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