#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Акмолинский учитель потерял 7,5 млн тенге из-за мошенников

Учитель, костюм, книга, портфель , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:30 Фото: pixabay
В Акмолинской области педагог с большим стажем попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что в июле 2025 года 65-летний учитель зарегистрировался на одной из интернет-платформ, позиционировавшей себя как инвестиционная компания. После регистрации с ним связались так называемые "финансовые консультанты", которые убедили его начать инвестировать, обещая стабильную прибыль и быстрый рост вложений.

"Поверив обещаниям, педагог на протяжении нескольких месяцев регулярно переводил деньги на счета, указанные мошенниками. Когда собственные сбережения закончились, он стал занимать средства у знакомых и коллег. В результате доверчивый акмолинец перевел злоумышленникам 7,5 млн тенге. Лишь спустя время, когда вывести деньги оказалось невозможно, а представители "инвестиционной компании" перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и обратился с заявлением в полицию".ДП Акмолинской области

По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские призывают казахстанцев критически относиться к предложениям о быстром заработке в интернете. Прежде чем инвестировать денежные средства, необходимо убедиться в законности деятельности компании, проверить наличие лицензии, не переводить деньги по указанию незнакомцев и не оформлять кредиты или займы ради сомнительных вложений.

"Мошенники постоянно совершенствуют способы обмана. Они создают сайты, практически не отличимые от настоящих инвестиционных платформ, используют поддельные лицензии, демонстрируют фиктивную статистику доходов и убеждают граждан вкладывать все большие суммы. Нередко злоумышленники поддерживают постоянную связь с потерпевшими, создавая иллюзию успешной работы и получения прибыли", – подчеркнули в ведомстве.

Если вам предлагают гарантированную высокую прибыль без каких-либо рисков, требуют срочно перевести деньги или установить сторонние приложения для проведения финансовых операций, следует немедленно прекратить общение. При первых признаках мошенничества необходимо обратиться в полицию. Помните: бдительность и проверка информации остаются самой надежной защитой от интернет-аферистов.

Ранее сообщалось, что 51-летнего жителя Астаны задержали за хищение у людей крупных сумм денег.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
мошенники обманули жителей Акмолинской области
11:45, 08 июня 2024
Арестован мошенник, обманувший жителей Акмолинской области
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
17:52, 18 ноября 2025
Предприниматель настоял, чтобы перевести мошенникам 24 млн тенге
Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака
02:20, 28 января 2025
Учитель из Акмолинской области отдала мошенникам 2,6 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Gov.kz
18:57, Сегодня
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Сегодня
Президент Узбекистана Мирзиёев призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Фото: WTA
18:06, Сегодня
Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на "Уимблдоне-2026"
TS CUP 4: неожиданные повороты юбилейного сезона TLTS
18:05, Сегодня
TS CUP 4: неожиданные повороты юбилейного сезона TLTS
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: