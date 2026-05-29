Общество

Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 30 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау утром и днем на севере, востоке и в центре ожидается ветер. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с. В Жезказгане днем ветер юго-восточный, порывы 15 м/с.

В Атырауской области ночью на востоке ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквал, днем на западе, юге и востоке дождь и гроза. Ветер северный, северо-западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются дождь и гроза.

В Карагандинской области утром и днем на западе ожидается ветер. Ветер юго-восточный, порывы 15 м/с. В центре высокая, на западе и севере чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и в центре ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, ночью на севере, юге и в центре временами до 25 м/с. На севере, востоке и в центре высокая, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквал, днем на востоке град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на юге и востоке порывы 15-20 м/с. На северо-востоке высокая, на юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидаются дождь и гроза, ночью временами сильный дождь.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, ночью и утром порывы до 23 м/с.

В Кызылординской области утром и днем на западе и севере ожидаются дождь, гроза и шквал, днем в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере и в центре 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. На юге и северо-востоке высокая, на западе и севере чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются сильный дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с, временами до 23 м/с. По области высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На западе и в центре высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на востоке ожидается ветер. Ветер восточный, порывы 18 м/с. На севере высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ветер восточный, порывы 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на севере и востоке 15-20 м/с. На юге высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

В области Абай днем на юге ожидается пыльная буря и сильная жара до 35 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный и восточный, днем на юге 15-20 м/с. На западе, юге и в центре высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, шквал, днем град, ночью и утром на юге туман. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На северо-востоке высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер южный, юго-восточный, днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области утром и днем на севере и в горных районах ожидается ветер. Ветер юго-восточный, скорость 15-20 м/с. В центре высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке и в горных районах ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге высокая, на севере и востоке чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, на западе, юге и в центре порывы 15-20 м/с. На западе высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидаются дождь и гроза.

Немного ранее специалисты разместили интересный обзор особенностей климата на территории Казахстана в 2025 году. Согласно ему, Казахстан пережил самый жаркий год с 1941 года.

Канат Болысбек
