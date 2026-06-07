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Общество

Жителям девяти городов Казахстана сделали предупреждение из-за качества воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 09:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 7 июня 2026 года, сразу в девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"7 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Талдыкорган, ночью в городах Алматы, Актобе, Атырау", – предупредили жителей синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана на 7 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение.

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Канат Болысбек
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