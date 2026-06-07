Жителям девяти городов Казахстана сделали предупреждение из-за качества воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 7 июня 2026 года, сразу в девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"7 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Талдыкорган, ночью в городах Алматы, Актобе, Атырау", – предупредили жителей синоптики.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана на 7 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение.
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