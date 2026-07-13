"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Астаны, Алматы и еще двух городов

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня ожидаются сразу в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет":

"13 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 13 июля

О том, в каких городах прогнозировали неблагоприятные метеорологические условия 12 июля 2026 года, можете узнать здесь.