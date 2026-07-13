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Общество

"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Астаны, Алматы и еще двух городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 09:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня ожидаются сразу в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет":

"13 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 09:18
Опубликовано штормовое предупреждение на 13 июля

О том, в каких городах прогнозировали неблагоприятные метеорологические условия 12 июля 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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