"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Астаны, Алматы и еще двух городов
Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет":
"13 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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