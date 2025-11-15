Сразу в девяти городах Казахстана объявлены НМУ: кому стоит быть осторожными

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня ожидаются сразу в девяти городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

15 ноября 2025 года в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Караганда, Темиртау и Усть-Каменогорск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщается на сайте "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

В 13 областях Казахстана на 15 ноября объявили штормовое предупреждение.

