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Общество

Тревожное предупреждение МВД: в Сети идет целенаправленная "охота" на детей

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 09:38 Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает родителей и несовершеннолетних о рисках онлайн-груминга – опасной схемы, которую используют злоумышленники для установления доверительных отношений с детьми через интернет, сообщает Zakon.kz.

Специалисты поясняют: как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках.

Злоумышленник может выдавать себя за подростка, чтобы вызвать доверие несовершеннолетнего. На первых этапах общение выглядит дружелюбным и безобидным.

Постепенно он становится для ребенка "близким другом": ежедневно поддерживает общение, проявляет повышенное внимание, интересуется личной жизнью, переживаниями и проблемами.

Со временем он начинает задавать вопросы личного характера, выяснять распорядок дня, место проживания, круг общения и другую информацию. Следующий этап – просьбы прислать фотографии, видеозаписи или перейти к общению на более личные темы.

При этом злоумышленник может убеждать ребенка, что такие разговоры являются нормой, просить никому не рассказывать о переписке или оказывать психологическое давление.

МВД напоминает: онлайн-грумер – это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред.

Как защититься от онлайн-груминга:

  • не вступать в общение с незнакомыми людьми в интернете;
  • не сообщать личные данные, адрес проживания, номер телефона, место учебы и другую конфиденциальную информацию;
  • не отправлять фотографии и видеозаписи незнакомым пользователям;
  • немедленно прекращать общение, если собеседник задает вопросы интимного характера или просит сохранить переписку в тайне;
  • блокировать подозрительные аккаунты;
  • незамедлительно рассказать родителям о любых подозрительных контактах в Сети.
"МВД призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-активности".Пресс-служба МВД РК

5 июня по Казахстану стартовала масштабная спецоперация. Подробнее с причинами можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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