Тревожное предупреждение МВД: в Сети идет целенаправленная "охота" на детей
Специалисты поясняют: как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках.
Злоумышленник может выдавать себя за подростка, чтобы вызвать доверие несовершеннолетнего. На первых этапах общение выглядит дружелюбным и безобидным.
Постепенно он становится для ребенка "близким другом": ежедневно поддерживает общение, проявляет повышенное внимание, интересуется личной жизнью, переживаниями и проблемами.
Со временем он начинает задавать вопросы личного характера, выяснять распорядок дня, место проживания, круг общения и другую информацию. Следующий этап – просьбы прислать фотографии, видеозаписи или перейти к общению на более личные темы.
При этом злоумышленник может убеждать ребенка, что такие разговоры являются нормой, просить никому не рассказывать о переписке или оказывать психологическое давление.
МВД напоминает: онлайн-грумер – это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред.
Как защититься от онлайн-груминга:
- не вступать в общение с незнакомыми людьми в интернете;
- не сообщать личные данные, адрес проживания, номер телефона, место учебы и другую конфиденциальную информацию;
- не отправлять фотографии и видеозаписи незнакомым пользователям;
- немедленно прекращать общение, если собеседник задает вопросы интимного характера или просит сохранить переписку в тайне;
- блокировать подозрительные аккаунты;
- незамедлительно рассказать родителям о любых подозрительных контактах в Сети.
"МВД призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-активности".Пресс-служба МВД РК
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