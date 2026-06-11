"Я подарю тебе любовь": как мошенники превращают чувства в пустой кошелек

Одной из самых распространенных схем мошенничества в интернете является установление доверительных или романтических отношений через социальные сети и мессенджеры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что злоумышленники представляются иностранными предпринимателями, военнослужащими, состоятельными людьми или другими успешными личностями и пытаются завоевать доверие граждан.

Как действует схема

Злоумышленники используют чужие или поддельные фотографии, создают вымышленные биографии и вступают в переписку с потенциальными жертвами. В отдельных случаях они могут выходить на видеосвязь, чтобы создать видимость реального общения.

На протяжении длительного времени мошенники поддерживают доверительные отношения, проявляют внимание и заинтересованность, формируя у собеседника чувство эмоциональной привязанности.

После установления доверительных отношений злоумышленники переходят к финансовым просьбам. Они сообщают о якобы возникших трудностях и просят перевести деньги под различными предлогами.

Среди наиболее распространенных причин можно назвать:

необходимость срочной финансовой помощи;

проблемы с банковскими счетами;

задержка заработной платы;

сложная жизненная ситуация за границей;

необходимость оплаты доставки посылки или подарка;

просьба помочь с переводом денежных средств.

Как правило, сначала запрашиваются небольшие суммы.

В дальнейшем мошенники продолжают обращаться за финансовой помощью, придумывая новые причины и обстоятельства. В результате потерпевшие могут лишиться значительных денежных средств, оформить кредиты или продать имущество в попытке помочь человеку, которому доверяют.

"Осознание факта мошенничества зачастую наступает только после существенных финансовых потерь". Пресс-служба ДП области Абай

Как защитить себя

не сообщайте незнакомым лицам личные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и иную конфиденциальную информацию;

не переводите денежные средства людям, с которыми вы знакомы только посредством интернет-общения;

проверяйте фотографии через сервисы поиска изображений;

критически оценивайте любую информацию, связанную с просьбами о деньгах;

консультируйтесь с родственниками и близкими при возникновении сомнений;

при подозрении на мошеннические действия незамедлительно обращайтесь в полицию.

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