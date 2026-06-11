#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

"Я подарю тебе любовь": как мошенники превращают чувства в пустой кошелек

сердечки, телефон, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 19:34 Фото: pexels
Одной из самых распространенных схем мошенничества в интернете является установление доверительных или романтических отношений через социальные сети и мессенджеры, сообщает Zakon.kz.

Известно, что злоумышленники представляются иностранными предпринимателями, военнослужащими, состоятельными людьми или другими успешными личностями и пытаются завоевать доверие граждан.

Как действует схема

  • Злоумышленники используют чужие или поддельные фотографии, создают вымышленные биографии и вступают в переписку с потенциальными жертвами. В отдельных случаях они могут выходить на видеосвязь, чтобы создать видимость реального общения.
  • На протяжении длительного времени мошенники поддерживают доверительные отношения, проявляют внимание и заинтересованность, формируя у собеседника чувство эмоциональной привязанности.
  • После установления доверительных отношений злоумышленники переходят к финансовым просьбам. Они сообщают о якобы возникших трудностях и просят перевести деньги под различными предлогами.

Среди наиболее распространенных причин можно назвать:

  • необходимость срочной финансовой помощи;
  • проблемы с банковскими счетами;
  • задержка заработной платы;
  • сложная жизненная ситуация за границей;
  • необходимость оплаты доставки посылки или подарка;
  • просьба помочь с переводом денежных средств.

Как правило, сначала запрашиваются небольшие суммы.

В дальнейшем мошенники продолжают обращаться за финансовой помощью, придумывая новые причины и обстоятельства. В результате потерпевшие могут лишиться значительных денежных средств, оформить кредиты или продать имущество в попытке помочь человеку, которому доверяют.

"Осознание факта мошенничества зачастую наступает только после существенных финансовых потерь".Пресс-служба ДП области Абай

Как защитить себя

  • не сообщайте незнакомым лицам личные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и иную конфиденциальную информацию;
  • не переводите денежные средства людям, с которыми вы знакомы только посредством интернет-общения;
  • проверяйте фотографии через сервисы поиска изображений;
  • критически оценивайте любую информацию, связанную с просьбами о деньгах;
  • консультируйтесь с родственниками и близкими при возникновении сомнений;
  • при подозрении на мошеннические действия незамедлительно обращайтесь в полицию.

Чуть ранее казахстанцев предупреждали, что лишь одно сообщение может лишить их Telegram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
13:23, 13 марта 2026
Финансовая грамотность: что делать, если стал жертвой мошенников
любовь, отношения, психология
13:08, 16 мая 2025
Когда любовь превращается в диагноз
Раскрыта простая схема мошенников, на которую &quot;клюют&quot; сотни казахстанцев
14:14, 05 июня 2024
Раскрыта простая схема мошенников, на которую "клюют" сотни казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
22:38, Сегодня
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Сегодня
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Сегодня
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: