"Я подарю тебе любовь": как мошенники превращают чувства в пустой кошелек
Фото: pexels
Одной из самых распространенных схем мошенничества в интернете является установление доверительных или романтических отношений через социальные сети и мессенджеры, сообщает Zakon.kz.
Известно, что злоумышленники представляются иностранными предпринимателями, военнослужащими, состоятельными людьми или другими успешными личностями и пытаются завоевать доверие граждан.
Как действует схема
- Злоумышленники используют чужие или поддельные фотографии, создают вымышленные биографии и вступают в переписку с потенциальными жертвами. В отдельных случаях они могут выходить на видеосвязь, чтобы создать видимость реального общения.
- На протяжении длительного времени мошенники поддерживают доверительные отношения, проявляют внимание и заинтересованность, формируя у собеседника чувство эмоциональной привязанности.
- После установления доверительных отношений злоумышленники переходят к финансовым просьбам. Они сообщают о якобы возникших трудностях и просят перевести деньги под различными предлогами.
Среди наиболее распространенных причин можно назвать:
- необходимость срочной финансовой помощи;
- проблемы с банковскими счетами;
- задержка заработной платы;
- сложная жизненная ситуация за границей;
- необходимость оплаты доставки посылки или подарка;
- просьба помочь с переводом денежных средств.
Как правило, сначала запрашиваются небольшие суммы.
В дальнейшем мошенники продолжают обращаться за финансовой помощью, придумывая новые причины и обстоятельства. В результате потерпевшие могут лишиться значительных денежных средств, оформить кредиты или продать имущество в попытке помочь человеку, которому доверяют.
"Осознание факта мошенничества зачастую наступает только после существенных финансовых потерь".Пресс-служба ДП области Абай
Как защитить себя
- не сообщайте незнакомым лицам личные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и иную конфиденциальную информацию;
- не переводите денежные средства людям, с которыми вы знакомы только посредством интернет-общения;
- проверяйте фотографии через сервисы поиска изображений;
- критически оценивайте любую информацию, связанную с просьбами о деньгах;
- консультируйтесь с родственниками и близкими при возникновении сомнений;
- при подозрении на мошеннические действия незамедлительно обращайтесь в полицию.
Чуть ранее казахстанцев предупреждали, что лишь одно сообщение может лишить их Telegram.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript