Общество

"Могут затронуть каждого": МВД распространило важное предупреждение для казахстанцев

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 15:34 Фото: Zakon.kz
Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме мошенничества с фейковыми уведомлениями о доставке. Об этом сегодня, 26 марта 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о "пропущенной доставке".

"На первый взгляд такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб. В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки. Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний".Пресс-служба МВД РК

Пользователю, как отметили в ведомстве, предлагается указать личные сведения – ФИО, ИИН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.

"После ввода соответствующей информации и оплаты преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию ваших персональных данных в преступных схемах".Пресс-служба МВД РК

Как считают в Министерстве внутренних дел, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

  • не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если вы не ожидаете доставку;
  • внимательно проверять адрес сайта – мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками;
  • не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;
  • проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;
  • при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.
"Мошенники активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке. Именно поэтому подобные схемы распространяются стремительно и могут затронуть каждого. Осторожность в цифровой среде – лучшая защита от финансовых потерь и утечки персональных данных", – заключили в пресс-службе МВД, обращаясь к казахстанцам.

Ранее казахстанцев предупредили о рисках, связанных с чеками. Подробнее об этом – по ссылке.

