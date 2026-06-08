Сразу несколько опасных явлений накроют Казахстан

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 9, 10 и 11 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", малоподвижный западный циклон продолжит свое влияние на большую часть территории страны, с которым сохранится неустойчивый характер погоды: "Прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, а также возможно выпадение града". Уточняется, что сильные дожди пройдут: 9-11 июня – на северо-западе, севере,

– на северо-западе, севере, 11 июня – на юго-востоке страны. "В начале периода на востоке, с середины периода на юго-западе страны погода будет преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Согласно прогнозу, дневная температура воздуха: на западе повысится до +27+35°С ,

, на севере понизится до +17+28°С, небольшой спад жары ожидается: на северо-востоке, в центре – до 25-33°С ,

, на юге, юго-востоке – до +27+35°С. "На востоке Казахстана сохранится жаркая погода до +32+39°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее сообщалось, что по Казахстану на 8 июня 2026 года объявлено штормовое предупреждение.

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