Сразу несколько опасных явлений накроют Казахстан
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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 9, 10 и 11 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным РГП "Казгидромет", малоподвижный западный циклон продолжит свое влияние на большую часть территории страны, с которым сохранится неустойчивый характер погоды:
"Прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, а также возможно выпадение града".
Уточняется, что сильные дожди пройдут:
- 9-11 июня – на северо-западе, севере,
- 11 июня – на юго-востоке страны.
"В начале периода на востоке, с середины периода на юго-западе страны погода будет преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, дневная температура воздуха:
- на западе повысится до +27+35°С,
- на севере понизится до +17+28°С,
небольшой спад жары ожидается:
- на северо-востоке, в центре – до 25-33°С,
- на юге, юго-востоке – до +27+35°С.
"На востоке Казахстана сохранится жаркая погода до +32+39°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что по Казахстану на 8 июня 2026 года объявлено штормовое предупреждение.
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