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Общество

Сразу несколько опасных явлений накроют Казахстан

Жара, тучи, дожди , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:03 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 9, 10 и 11 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет", малоподвижный западный циклон продолжит свое влияние на большую часть территории страны, с которым сохранится неустойчивый характер погоды:

"Прогнозируются дожди с грозами, усиление порывистого и шквалистого ветра, а также возможно выпадение града".

Уточняется, что сильные дожди пройдут:

  • 9-11 июня – на северо-западе, севере,
  • 11 июня – на юго-востоке страны.
"В начале периода на востоке, с середины периода на юго-западе страны погода будет преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, дневная температура воздуха:

  • на западе повысится до +27+35°С,
  • на севере понизится до +17+28°С,

небольшой спад жары ожидается:

  • на северо-востоке, в центре – до 25-33°С,
  • на юге, юго-востоке – до +27+35°С.
"На востоке Казахстана сохранится жаркая погода до +32+39°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что по Казахстану на 8 июня 2026 года объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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