Юг Казахстана в ожидании экстремальной жары до +40°С
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцам подробный прогноз погоды на ближайшие три дня – с 11 по 13 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным метеорологов, западный циклон все еще властвует над погодой большей части страны. Именно из-за него и ожидается неустойчивый характер погоды.
Так, как уточняют специалисты, его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, а также возможен град.
Сильные дожди пройдут:
- 11-13 июня в Костанайской и Актюбинской областях,
- 11 июня в горных, предгорных районах Алматинской области и области Жетысу.
Далее говорится о температурных показателях:
- на юге столбики термометра повысятся до сильной жары +35+40°С,
- на юго-востоке – до сильной жары +30+37°С.
"На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее жителей страны уже предупреждали, что в июне стоит готовиться к аномальной жаре до +46°C.
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