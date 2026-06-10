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Общество

Юг Казахстана в ожидании экстремальной жары до +40°С

солнце, поле, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 11:26 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцам подробный прогноз погоды на ближайшие три дня – с 11 по 13 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, западный циклон все еще властвует над погодой большей части страны. Именно из-за него и ожидается неустойчивый характер погоды.

Так, как уточняют специалисты, его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, а также возможен град.

Сильные дожди пройдут:

  • 11-13 июня в Костанайской и Актюбинской областях,
  • 11 июня в горных, предгорных районах Алматинской области и области Жетысу.

Далее говорится о температурных показателях:

  • на юге столбики термометра повысятся до сильной жары +35+40°С,
  • на юго-востоке – до сильной жары +30+37°С.
"На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Регионы Казахстана 10 июня накроет погодный хаос: дожди, град и жара до +38°С

Ранее жителей страны уже предупреждали, что в июне стоит готовиться к аномальной жаре до +46°C.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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