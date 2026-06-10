Юг Казахстана в ожидании экстремальной жары до +40°С

Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцам подробный прогноз погоды на ближайшие три дня – с 11 по 13 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, западный циклон все еще властвует над погодой большей части страны. Именно из-за него и ожидается неустойчивый характер погоды.

Так, как уточняют специалисты, его эпицентр окажется на северо-западе страны, где прогнозируются наиболее интенсивные дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, а также возможен град.

Сильные дожди пройдут:

11-13 июня в Костанайской и Актюбинской областях,

11 июня в горных, предгорных районах Алматинской области и области Жетысу.

Далее говорится о температурных показателях:

на юге столбики термометра повысятся до сильной жары +35+40°С,

на юго-востоке – до сильной жары +30+37°С.

"На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее жителей страны уже предупреждали, что в июне стоит готовиться к аномальной жаре до +46°C.