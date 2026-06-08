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Общество

Алматы открыл летний сезон серией масштабных фестивалей

Beu Fest Almaty, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:11 Фото: акимат города Алматы
Алматы уверенно задает темп летнему сезону 2026 года. Первая неделя лета уже запомнилась сразу несколькими крупными культурными событиями, собравшими тысячи зрителей.

Одним из первых крупных событий сезона стал Beu Fest Almaty, который прошел на территории Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар". В этом году фестиваль отметил свое пятилетие. На сцене выступили Ninety One, Кайрат Нуртас, Shiza, Ulukmanapo, Мирбек Атабеков и другие известные исполнители.

Новым проектом летнего сезона стал фестиваль ALMATY SUMMER FEST под открытым небом на площадке Театра традиционного искусства "Алатау". Инициатива объединила музыку и интерактивные программы для жителей города. На открытии перед зрителями выступили Кайрат Нуртас, Луина, Айдана Меденова, группа ALFA, Улангасыр Ками, Аман Ахмет, Arsenaleen, IGIGAI, Akbotiz и DJ Akhmetoff.

Beu Fest Almaty, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:11

Фото: акимат города Алматы

Особенностью нового проекта стало его проведение в Алатауском районе. По информации городского управления культуры, новая площадка позволит жителям района посещать крупные культурные мероприятия рядом с домом и станет дополнительным пространством для семейного и молодежного досуга. В течение всего летнего сезона каждую субботу здесь будут проходить концерты в формате Open Air с участием популярных артистов и творческих коллективов.

Еще одним ярким событием стал один из крупнейших музыкальных фестивалей города – The Spirit of Tengri, собравший поклонников этнической и современной музыки. Специальным гостем вечера выступил Andru Donalds – легендарный вокалист проекта Enigma. Атмосферный концерт под открытым небом стал одним из самых заметных музыкальных событий начала лета.

Beu Fest Almaty, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:11

Фото: акимат города Алматы

Однако фестивальный марафон в Алматы только набирает обороты. Уже в ближайшее время город примет одно из самых ожидаемых международных шоу года. Легендарный Cirque du Soleil возвращается в Казахстан с постановкой OVO. Зрителей ждет красочный мир насекомых, захватывающие акробатические номера, живая музыка и впечатляющие костюмы. Шоу рассчитано на семейную аудиторию и обещает стать одним из главных культурных событий сезона. Выступления пройдут на площадке "Алматы Арена".

Важно отметить, что крупные культурные мероприятия сегодня проходят в разных районах Алматы. Такой подход позволяет сделать фестивали и концерты доступнее для горожан, способствует развитию локальной инфраструктуры и формированию новых точек притяжения. Кроме того, насыщенная событийная программа повышает туристическую привлекательность мегаполиса, привлекая гостей из других регионов Казахстана и зарубежных стран.

Проведение масштабных фестивалей также соответствует задачам общенациональных инициатив "Таза Қазақстан" и "Заң мен тәртіп". Во время мероприятий особое внимание уделяется благоустройству территорий, поддержанию чистоты общественных пространств, экологической культуре, а также обеспечению безопасности и общественного порядка. Это позволяет создавать комфортную городскую среду для жителей и туристов и укреплять имидж Алматы как современного, безопасного и гостеприимного города.

Beu Fest Almaty, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:11

Фото: акимат города Алматы

Таким образом, Алматы подтверждает статус культурной столицы региона, предлагая жителям и туристам насыщенную программу мероприятий и превращая лето в сезон ярких впечатлений, музыки и масштабных шоу.

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Айсулу Омарова
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