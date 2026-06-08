Алматы открыл летний сезон серией масштабных фестивалей
Одним из первых крупных событий сезона стал Beu Fest Almaty, который прошел на территории Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар". В этом году фестиваль отметил свое пятилетие. На сцене выступили Ninety One, Кайрат Нуртас, Shiza, Ulukmanapo, Мирбек Атабеков и другие известные исполнители.
Новым проектом летнего сезона стал фестиваль ALMATY SUMMER FEST под открытым небом на площадке Театра традиционного искусства "Алатау". Инициатива объединила музыку и интерактивные программы для жителей города. На открытии перед зрителями выступили Кайрат Нуртас, Луина, Айдана Меденова, группа ALFA, Улангасыр Ками, Аман Ахмет, Arsenaleen, IGIGAI, Akbotiz и DJ Akhmetoff.
Особенностью нового проекта стало его проведение в Алатауском районе. По информации городского управления культуры, новая площадка позволит жителям района посещать крупные культурные мероприятия рядом с домом и станет дополнительным пространством для семейного и молодежного досуга. В течение всего летнего сезона каждую субботу здесь будут проходить концерты в формате Open Air с участием популярных артистов и творческих коллективов.
Еще одним ярким событием стал один из крупнейших музыкальных фестивалей города – The Spirit of Tengri, собравший поклонников этнической и современной музыки. Специальным гостем вечера выступил Andru Donalds – легендарный вокалист проекта Enigma. Атмосферный концерт под открытым небом стал одним из самых заметных музыкальных событий начала лета.
Однако фестивальный марафон в Алматы только набирает обороты. Уже в ближайшее время город примет одно из самых ожидаемых международных шоу года. Легендарный Cirque du Soleil возвращается в Казахстан с постановкой OVO. Зрителей ждет красочный мир насекомых, захватывающие акробатические номера, живая музыка и впечатляющие костюмы. Шоу рассчитано на семейную аудиторию и обещает стать одним из главных культурных событий сезона. Выступления пройдут на площадке "Алматы Арена".
Важно отметить, что крупные культурные мероприятия сегодня проходят в разных районах Алматы. Такой подход позволяет сделать фестивали и концерты доступнее для горожан, способствует развитию локальной инфраструктуры и формированию новых точек притяжения. Кроме того, насыщенная событийная программа повышает туристическую привлекательность мегаполиса, привлекая гостей из других регионов Казахстана и зарубежных стран.
Проведение масштабных фестивалей также соответствует задачам общенациональных инициатив "Таза Қазақстан" и "Заң мен тәртіп". Во время мероприятий особое внимание уделяется благоустройству территорий, поддержанию чистоты общественных пространств, экологической культуре, а также обеспечению безопасности и общественного порядка. Это позволяет создавать комфортную городскую среду для жителей и туристов и укреплять имидж Алматы как современного, безопасного и гостеприимного города.
Таким образом, Алматы подтверждает статус культурной столицы региона, предлагая жителям и туристам насыщенную программу мероприятий и превращая лето в сезон ярких впечатлений, музыки и масштабных шоу.