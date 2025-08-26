#АЭС в Казахстане
Спорт

Финалист Лиги чемпионов УЕФА разгромом открыл новый сезон Серии А

Футбол Разгром Серия А, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 15:18 Фото: Instagram/inter
В Италии стартовал новый футбольный сезон, где крупной победой отметился "Интер", который без особых проблем разобрался с "Торино" (5:0) в матче первого тура Серии А, сообщает Zakon.kz.

Финалист последнего сезона Лиги чемпионов УЕФА на своей арене порадовал болельщиков красивыми голами.

Счет на 18-й минуте поединка открыл Алессандро Бастони. Вскоре Маркус Тюрам удвоил преимущество. А Лаутаро Мартинес довел счет до разгромного.

Во втором тайме Тюрам оформил дубль, и точку в игре на 72-й минуте поставил Анж-Йоан Бонни.

Благодаря обилию голов "Интер" возглавил турнирную таблицу Серии А, оставив позади "Комо" и "Ювентус".

Действующий чемпион Италии "Наполи" находится на четвертой позиции и близок к подписанию звездного форварда "МЮ".

Куандык Шынасилов
