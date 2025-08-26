Финалист Лиги чемпионов УЕФА разгромом открыл новый сезон Серии А
Фото: Instagram/inter
В Италии стартовал новый футбольный сезон, где крупной победой отметился "Интер", который без особых проблем разобрался с "Торино" (5:0) в матче первого тура Серии А, сообщает Zakon.kz.
Финалист последнего сезона Лиги чемпионов УЕФА на своей арене порадовал болельщиков красивыми голами.
Счет на 18-й минуте поединка открыл Алессандро Бастони. Вскоре Маркус Тюрам удвоил преимущество. А Лаутаро Мартинес довел счет до разгромного.
Во втором тайме Тюрам оформил дубль, и точку в игре на 72-й минуте поставил Анж-Йоан Бонни.
Благодаря обилию голов "Интер" возглавил турнирную таблицу Серии А, оставив позади "Комо" и "Ювентус".
Действующий чемпион Италии "Наполи" находится на четвертой позиции и близок к подписанию звездного форварда "МЮ".
