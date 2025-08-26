Финалист Лиги чемпионов УЕФА разгромом открыл новый сезон Серии А

В Италии стартовал новый футбольный сезон, где крупной победой отметился "Интер", который без особых проблем разобрался с "Торино" (5:0) в матче первого тура Серии А, сообщает Zakon.kz.

Финалист последнего сезона Лиги чемпионов УЕФА на своей арене порадовал болельщиков красивыми голами. Счет на 18-й минуте поединка открыл Алессандро Бастони. Вскоре Маркус Тюрам удвоил преимущество. А Лаутаро Мартинес довел счет до разгромного. Во втором тайме Тюрам оформил дубль, и точку в игре на 72-й минуте поставил Анж-Йоан Бонни. Благодаря обилию голов "Интер" возглавил турнирную таблицу Серии А, оставив позади "Комо" и "Ювентус". Действующий чемпион Италии "Наполи" находится на четвертой позиции и близок к подписанию звездного форварда "МЮ".

