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Общество

LRT в Астане взяли под усиленную охрану

Астана, LRT, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:28 Фото: Instagram/ulttyq_ulan_resmi
В Астане на станциях легкорельсового транспорта (LRT) появились военнослужащие Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Причину сегодня, 8 июня 2026 года, назвали в пресс-службе Нацгвардии:

"В связи с высоким интересом жителей столицы к работе LRT безопасность пассажиров на станциях обеспечивают военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. Гвардейцы помогают поддерживать общественный порядок, предотвращать скопление людей, а также координируют соблюдение правил пользования легкорельсовым транспортом".
Астана, LRT, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:28

Фото: gov.kz

Отмечается, что необходимость усиления мер обусловлена высоким пассажиропотоком и повышенным интересом астанчан к новому транспортному объекту.

Военнослужащие несут службу как внутри станций, так и на прилегающих территориях. Они оказывают помощь гражданам и обеспечивают безопасное передвижение пассажиров.

Астана, LRT, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:28

Фото: gov.kz

Астана, LRT, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:28

Фото: gov.kz

Основная задача – создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.

Безопасность граждан и предотвращение чрезвычайных ситуаций остаются в приоритете. На 17 станциях служба организована в двухсменном режиме. Особое внимание уделяется регулированию пассажиропотока и поддержанию стабильной обстановки на станциях.

Астана, LRT, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:28

Фото: gov.kz

Также сообщается, что работа организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта.

5 июня 2026 года стало известно, что LRT в Астане переименуют. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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