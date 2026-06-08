LRT в Астане взяли под усиленную охрану

В Астане на станциях легкорельсового транспорта (LRT) появились военнослужащие Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Причину сегодня, 8 июня 2026 года, назвали в пресс-службе Нацгвардии:

"В связи с высоким интересом жителей столицы к работе LRT безопасность пассажиров на станциях обеспечивают военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. Гвардейцы помогают поддерживать общественный порядок, предотвращать скопление людей, а также координируют соблюдение правил пользования легкорельсовым транспортом".

Отмечается, что необходимость усиления мер обусловлена высоким пассажиропотоком и повышенным интересом астанчан к новому транспортному объекту.

Военнослужащие несут службу как внутри станций, так и на прилегающих территориях. Они оказывают помощь гражданам и обеспечивают безопасное передвижение пассажиров.

Основная задача – создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.

Безопасность граждан и предотвращение чрезвычайных ситуаций остаются в приоритете. На 17 станциях служба организована в двухсменном режиме. Особое внимание уделяется регулированию пассажиропотока и поддержанию стабильной обстановки на станциях.

Также сообщается, что работа организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта.

5 июня 2026 года стало известно, что LRT в Астане переименуют. Подробнее об этом – здесь.