Стали известны промежуточные итоги основного ЕНТ-2026

Промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ), стартовавшего в Казахстане четыре недели назад, опубликовала сегодня, 8 июня 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли около 187 тыс. раз:

73% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,

27% – на русском языке,

323 раза – на английском языке.

"По итогам четвертой недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области". Пресс-служба МНВО РК

Уточняется, что за четыре недели проведения ЕНТ выявлено 391 нарушение правил:

246 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов;

еще 145 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ЕНТ приняли участие 556 абитуриентов с ООП.

Абитуриентам напомнили, что они имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования . Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.

Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

Также в министерстве добавили, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

В МНВО напомнили, что для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.

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Ранее стало известно, почему все больше выпускников набирают 140 баллов на ЕНТ.

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Отметим, что основное ЕНТ-2026 в Казахстане началось 10 мая и продлится до 10 июля.