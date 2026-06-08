Стали известны промежуточные итоги основного ЕНТ-2026
По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли около 187 тыс. раз:
- 73% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
- 27% – на русском языке,
- 323 раза – на английском языке.
"По итогам четвертой недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области".Пресс-служба МНВО РК
Уточняется, что за четыре недели проведения ЕНТ выявлено 391 нарушение правил:
- 246 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов;
- еще 145 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
Факты выявления подставных лиц отсутствуют.
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).
В ЕНТ приняли участие 556 абитуриентов с ООП.
Абитуриентам напомнили, что они имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.
Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.
Также в министерстве добавили, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.
В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.
В МНВО напомнили, что для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений.
Материал по теме
Ранее стало известно, почему все больше выпускников набирают 140 баллов на ЕНТ.
Отметим, что основное ЕНТ-2026 в Казахстане началось 10 мая и продлится до 10 июля.