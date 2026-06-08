Град, дожди и жара до +37°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 9 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем кратковременный дождь, гроза. В Туркестане ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке сильный дождь, град, шквал, ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае дождь, гроза.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на севере временами сильный дождь, град, шквал, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе дождь, гроза, днем град.

В Астане временами ожидаются дождь, гроза, днем пыльная буря, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза, ночью и утром на западе, в центре туман. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром туман.

В Кызылординской области днем на севере ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, днем на севере, в центре 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в предгорных, горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер юго-западный, западный, порывы 17-22 м/с. В Алматы по горам Иле Алатау во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В области Жетісу днем в горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-38 градусов. В Талдыкоргане днем сильная жара 35 градусов.

В области Абай днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Семее днем сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области на востоке ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области днем на западе, севере, юге ожидаются дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем дождь, гроза, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Ұлытау на западе, севере, востоке ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром дождь, гроза, ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

В Карагандинской области днем на западе, севере, востоке ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Караганде во второй половине дня дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на западе, юге сильный дождь, днем на юге, востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Кокшетау дождь, гроза, днем град, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области утром и днем на севере, юге, в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, на западе, севере сильный дождь, град, ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске дождь, гроза, шквал, днем град, ветер юго-восточный, порывы ночью 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют сразу несколько опасных явлений: ливни, град и жара до +39°С. Подробнее о погоде на 9, 10 и 11 июня 2026 года можете узнать по ссылке.