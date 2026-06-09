Борьба с наркотиками и защита окружающей среды – важные инициативы в Шымкенте

В городе Шымкенте были организованы акции "Город без наркотиков" и "Таза Қазақстан", направленные на защиту молодежи от вредных привычек, укрепление общественной безопасности и сохранение чистоты окружающей среды.

Акция "Город без наркотиков" прошла по инициативе Департамента полиции города Шымкента и Молодежного ресурсного центра. В мероприятии приняли участие сотрудники коммунальных служб, волонтеры, спортсмены и активная молодежь.

В ходе акции участники обследовали улицы города, общественные места и территории, прилегающие к образовательным учреждениям, выявляя и устраняя незаконную рекламу интернет-ресурсов и каналов связи, используемых для распространения наркотических средств.

Фото: акимат города Шымкент

Кроме того, среди молодежи была проведена широкая разъяснительная работа о вреде наркотиков, опасности синтетических наркотических веществ и ответственности, предусмотренной законодательством.

По словам первого заместителя начальника Департамента полиции города Шымкента Армана Бейсенбаева, в настоящее время значительная часть незаконного оборота наркотиков переместилась в интернет-пространство. В связи с этим правоохранительные органы на постоянной основе осуществляют мониторинг и усиливают работу по пресечению противоправной деятельности.

В рамках акции руководитель Молодежного ресурсного центра города Жансерик Жуман, а также известные спортсмены Биржан Жакыпов и Арман Оспанов призвали молодежь вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом и избегать незаконных способов заработка.

Фото: акимат города Шымкент

Вместе с тем в Шымкенте в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" были проведены масштабные работы по санитарной очистке и благоустройству территорий.

В частности, были очищены дворы жилых домов №53, №54 и №55 микрорайона Жоғарғы Отырар Каратауского района, произведен покос травы, приведены в порядок деревья и кустарники. Также санитарные и благоустроительные работы были организованы на берегу реки Бадам, в микрорайоне Тассай Каратауского района и в 12-м микрорайоне Енбекшинского района.

Жительница микрорайона Жоғарғы Отырар Ульбосын Тажибаева отметила важность подобных инициатив для жителей и подчеркнула, что сохранение чистоты окружающей среды является общей обязанностью каждого гражданина.

Фото: акимат города Шымкент

По словам организаторов, данные акции направлены на формирование культуры ответственности в обществе, повышение качества жизни населения, а также обеспечение безопасного и здорового будущего молодежи. Проведение подобных мероприятий будет продолжено и в дальнейшем.