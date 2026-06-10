Пыльные бури, дожди и жара до +35°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 11 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау днем на юге пыльная буря, в остальных районах небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на юге порывы 18 м/с. В городе Жезказган днем небольшой дождь и гроза.

В Карагандинской области ночью на востоке и юге дождь, днем в центре кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке, днем на севере и в центре порывы 15-20 м/с. В городе Караганда днем кратковременный дождь и гроза, ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

В Алматинской области на севере, юге, в предгорных и горных районах дождь и гроза, днем в горах сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Алматы утром и днем дождь и гроза, порывы до 15 м/с. В городе Конаев ночью и утром дождь и гроза, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью в центре и горах кратковременный дождь, днем в горных районах сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный, на севере и западе порывы 15-20 м/с, на востоке порывы 23-28 м/с. В городе Талдыкорган утром и днем кратковременный дождь и гроза.

В Актюбинской области ночью на северо-западе и в центре небольшой дождь, днем на юге и востоке дождь и гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге и востоке порывы 15-18 м/с. В городе Актобе днем небольшой дождь и гроза.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В городе Павлодар дождь, гроза, днем град, ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

В Мангистауской области ночью и днем на северо-востоке небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, ночью на северо-востоке, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с.

В городе Астана днем ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке дождь, гроза, град и шквал. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге и в центре порывы 15-20 м/с. В городе Уральск ночью дождь, гроза, град и шквал, ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай днем на севере и юге кратковременный дождь, гроза и сильная жара до 35 градусов. Ветер юго-восточный, днем на севере и юге порывы 15-20 м/с. В городе Семей днем кратковременный дождь и гроза.

В Костанайской области ночью на севере и востоке дождь, днем на западе сильный дождь, град и шквал, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В городе Костанай ожидаются дождь и гроза.

В Туркестанской области утром и днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, утром и днем в горах порывы 15–20 м/с. В городах Шымкент и Туркестан без осадков.

В Жамбылской области на юге, востоке и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. В городе Тараз без осадков.

В Атырауской области на севере и востоке дождь и гроза, на юге небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, на севере и юге порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и днем дождь, гроза, шквал и град, ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на западе и юге порывы до 25 м/с. В городе Петропавловск дождь, гроза, днем шквал и град, ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, юге и востоке кратковременный дождь, гроза и жара до 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорск днем кратковременный дождь и гроза.

В Акмолинской области ночью на западе и севере дождь, днем на всей территории дождь и гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем временами дождь и гроза.

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