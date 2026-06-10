Дожди с грозами сменят жару в Алматы и Астане, а что ждет Шымкент 11-13 июня

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В ближайшие три дня в Астане и Алматы на смену жаре придут дожди с грозами, а в Шымкенте будет без осадков и +36°С. Об этом говорится в прогнозе на 11-13 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С. 12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С. 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 11 июня: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С. 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. 13 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. Прогноз погоды по Шымкенту 11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С. 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. Материал по теме В "Казгидромете" сделали заявление по искусственному дождю О том, какой будет погода в Казахстане с 11 по 13 июня 2026 года, можете узнать здесь.

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