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Наука и технологии

Одно из природных чудес Казахстана: здесь обитают редкие животные и есть роща ледникового периода

Чарынский каньон, реки, горы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 09:34 Фото: gov.kz
Сегодня, 12 июня 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказали интересные факты про удивительное творение природы и времени – Чарынский государственный национальный природный парк, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что Чарынский государственный национальный природный парк является одним из природных чудес нашей страны.

"Этот уникальный особо охраняемый природный объект расположен в Алматинской области и занимает площадь 127 050 га. Парк входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО".Пресс-служба МЭПР РК

Чарынский национальный парк был создан в 2004 году для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, научную, историческую и эстетическую ценность.

Отмечается, что в этом неповторимом творении природы сохранились уникальные ландшафты, сформировавшиеся на протяжении миллионов лет, а также богатый мир редких растений и животных.

Одной из самых известных достопримечательностей парка является Чарынский каньон.

Сложенный из красных скал, напоминающих величественные замки, созданные самой природой, каньон имеет многомиллионную историю. Его высота достигает 370 м. Чарынский каньон считается одним из выдающихся природных памятников не только Казахстана, но и мирового значения.

Еще одним уникальным природным богатством Чарына является Чарынская ясеневая роща.

Это редкий природный памятник, сохранившийся со времен ледникового периода. Растущие вдоль реки согдийские ясени являются живыми свидетелями далеких эпох, дошедшими до наших дней. Одно из немногих мест в мире, где данные деревья произрастают в естественных условиях, находится именно в Чарынском национальном парке.

Особой природной ценностью отличаются также участки Кызылкарасай и Большой Бугуты, входящие в состав национального парка.

Здесь свободно обитают джейраны, а среди редких птиц встречаются беркут, балобан и дрофа. Кроме того, на этой территории произрастают десятки эндемичных и редких видов растений.

Животный мир Чарынского национального парка также отличается богатством и разнообразием.

Здесь обитают 34 вида млекопитающих, 18 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных и около 246 видов птиц. Среди редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, встречаются джейран, Туркестанская рысь, манул и Среднеазиатская выдра.

Для посетителей, желающих познакомиться с природными красотами парка, разработаны четыре туристских маршрута общей протяженностью 30,5 км.

Маршруты "Чарынская ясеневая роща", "Чарынский каньон – Долина замков", "Могильники и курганы" и "Темирлик – Малый каньон" позволяют гостям прикоснуться к удивительным тайнам природы и истории этого края.

В Минэкологии подчеркнули, что Чарынский государственный национальный природный парк – это бесценное природное наследие, соединяющее прошлое и настоящее, сохраняющее уникальное биологическое разнообразие региона.

Его величественные пейзажи, богатая природа и глубокая история восхищают каждого посетителя и вдохновляют бережно относиться к окружающему миру.

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Фото Динара Халдарова
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