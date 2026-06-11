Уникальный ландшафт и богатое биоразнообразие: что известно об Алматинском заповеднике

Сегодня, 11 июня 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана предоставили подробную информацию о заповеднике с уникальным ландшафтом и богатым биоразнообразием, сообщает Zakon.kz.

Речь – об Алматинском заповеднике.

"Если поднять взгляд к вершинам Северного Тянь-Шаня, перед вами откроется величественный мир – ледяные пики, стремительные реки и нетронутая природа. В самом сердце этих гор раскинулся уникальный уголок – Алматинский государственный природный заповедник. Этот заповедник основан в 1931 году. С тех пор он сохраняет природное богатство региона: разнообразие растений и животных, красоту снежных вершин и прозрачных горных ручьев. Алматинский заповедник – это не просто охраняемая территория, это драгоценное наследие от предков, природный дар, предназначенный для будущих поколений". Пресс-служба МЭПР РК

Отмечается, что площадь заповедника составляет 71 700 га. Высоты здесь варьируются от 1200 до 5017 м над уровнем моря, вплоть до вершины пика Талгар.

На территории находятся 160 ледников, включая Корженевского, Шокальского и Богатыря. Именно отсюда берут начало бурные горные реки – Талгар, Есик, Шелек. В ущельях спрятались живописные озера – Есик, Бозкол, Аккол и Музкол. Особенно выделяется Есикское озеро, прославившееся своей кристальной водой и природной красотой.

В Минэкологии подчеркнули, что природа заповедника охватывает все высотные пояса.

У подножия – лиственные леса, выше – ельники, затем – альпийские и субальпийские луга, а еще выше – каменистые вершины, покрытые вечными снегами. Каждый пояс – это отдельный мир со своей жизнью, климатом и обитателями.

Растительный мир заповедника чрезвычайно богат: более 1440 видов растений, из которых 29 занесены в Красную книгу Казахстана. Среди них – тюльпан Островского, ирис Альберта, яблоня Недзвецкого и легендарная яблоня Сиверса – предок всех современных сортов яблок. Здесь сохранились 14 реликтовых и 18 эндемичных видов – они встречаются только в этом регионе и нигде больше на планете.

Животный мир также отличается большим разнообразием. В заповеднике обитает свыше 1100 видов животных, среди них – 41 вид млекопитающих, из которых 4 вида занесены в Красную книгу Казахстана:

снежный барс – символ Алматинского заповедника,

тянь-шаньский бурый медведь,

туркестанская рысь,

каменная куница.

На склонах можно встретить горный козлов, а на высокогорных лугах – маралов и косуль.

Мир птиц – это мелодия заповедника. Здесь обитает 177 видов, из которых 12 внесены в Красную книгу Казахстана. Среди них – беркут, бородач, серпоклюв и синяя птица. В заповеднике также обитает около 2000 видов насекомых – бабочки, жуки, пчелы и муравьи – они поддерживают равновесие жизни в экосистеме.

"В 2020 году Алматинский заповедник вошел в список биосферных резерватов ЮНЕСКО – за уникальный ландшафт, богатое биоразнообразие и научную ценность. Это международное признание подчеркивает его значение не только для Казахстана, но и для всего мира". Пресс-служба МЭПР РК

В ведомстве отметили, что Алматинский заповедник – это "живое сердце природы, отражение величия гор, чистоты рек и глубины лесов".

"Он символизирует красоту, силу и гармонию, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений", – подчеркнули в пресс-службе Минэкологии, обращаясь к казахстанцам.

Ранее стало известно, что министр экологии и природных ресурсов приказом от 19 мая 2026 года внес изменения в Правила разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо охраняемых природных территорий.