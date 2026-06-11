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Общество

В Кокшетау студентам колледжей показали изнутри работу Центра психического здоровья

Работа Центра психического здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:29 Фото: пресс-служба Акмолинский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции
В Кокшетау прошел день открытых дверей "Увидеть все своими глазами", организованный Областным центром психического здоровья. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Его главными участниками стали студенты местных колледжей, которые получили уникальную возможность изнутри увидеть работу центра, познакомиться с современными методами профилактики и лечения зависимостей, а также наглядно ознакомиться с процедурой экспресс-тестирования на наркотические вещества.

Работа Центра психического здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:29

Фото: пресс-служба Акмолинский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции

Экскурсию для молодежи провел заместитель главного врача по наркологическому профилю Муслим Загиров. К диалогу со студентами также подключились эксперты из Управления по противодействию наркопреступности и Акмолинского областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции. После ознакомления с учреждением общение продолжилось в формате интерактивной встречи, где специалисты детально разобрали влияние психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека.

Работа Центра психического здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:29

Фото: пресс-служба Акмолинский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции

В ходе беседы особое внимание было уделено связи между наркопотреблением и риском заражения опасными инфекциями. Специалист Акмолинского областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Нурлыбек Конуспаев подчеркнул, что употребление наркотиков, особенно современных синтетических видов, резко повышает вероятность инфицирования. Он напомнил, что ВИЧ относится к заболеваниям, риски которых напрямую зависят от поведения самого человека, поэтому критически важно владеть достоверной информацией и осознанно подходить к своей безопасности.

Работа Центра психического здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:29

Фото: пресс-служба Акмолинский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции

Правовой аспект проблемы осветила подполковник полиции Разия Курсанова. Она строго предупредила студентов об уголовной ответственности за незаконный оборот психоактивных веществ и рецептурных лекарственных препаратов. По ее словам, факты безрецептурного и нелегального распространения медикаментов фиксируются и в Акмолинской области, из-за чего данная сфера находится на особом жестком контроле у правоохранительных органов.

Работа Центра психического здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:29

Фото: пресс-служба Акмолинский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции

Практическим завершением встречи стала возможность для всех желающих пройти анонимное и добровольное экспресс-тестирование. Из более чем 30 участников акции 14 человек воспользовались этим шансом и оперативно узнали свой ВИЧ-статус. Организаторы убеждены, что такие открытые и честные встречи помогают формировать у молодого поколения культуру ответственного отношения к собственному здоровью и эффективно предотвращают распространение социально значимых заболеваний.

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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