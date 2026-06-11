Попадут ли под амнистию осужденные за сталкинг и дропперство

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 11 июня 2026 года рассказал, могут ли рассчитывать на амнистию в честь новой Конституции осужденные за сталкинг, дропперство и принуждение к браку, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов напомнил, что по сталкингу в Казахстане на пробации находятся 11 осужденных лиц и в суд направлены 86 уголовных дел по статье 115-1 РК РК.

"Сталкинг, дропперство, принуждение к браку, то есть все те новые статьи, которые в 2025 и 2024 годах приняты в Казахстане, включены под запрет на применение амнистии", – добавил он.

11 июня 2026 года депутаты Сената одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на подпись главе государства.