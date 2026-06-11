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Общество

Попадут ли под амнистию осужденные за сталкинг и дропперство

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 17:20 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 11 июня 2026 года рассказал, могут ли рассчитывать на амнистию в честь новой Конституции осужденные за сталкинг, дропперство и принуждение к браку, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов напомнил, что по сталкингу в Казахстане на пробации находятся 11 осужденных лиц и в суд направлены 86 уголовных дел по статье 115-1 РК РК.

"Сталкинг, дропперство, принуждение к браку, то есть все те новые статьи, которые в 2025 и 2024 годах приняты в Казахстане, включены под запрет на применение амнистии", – добавил он.

11 июня 2026 года депутаты Сената одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на подпись главе государства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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