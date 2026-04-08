Стало известно, когда в Казахстане могут принять закон об амнистии
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, когда могут рассмотреть и принять в Парламенте закон об административной амнистии, передает корреспондент Zakon.kz.
Санжар Адилов отметил, что вчера, 7 апреля была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, МВД и других заинтересованных ведомств.
"На сегодня более 50-ти субъектов, кто вправе привлечь к административной ответственности. Предстоит большая работа. Сегодня она только стартовала. Амнистия охватывает два аспекта – уголовное и впервые в правовой истории современного Казахстана – планируется проведение административной амнистии. Вчера была сформирована рабочая группа. По поручению главы государства на этой сессии (Парламента – Прим. ред.) в обязательном порядке отработаем, примем закон", – добавил он.
Журналисты уточнили у вице-министра, значит ли это что документ могут принять до конца июня, ведь именно в этот период завершается очередная сессия Парламента.
"Однозначно. Сроки амнистии в этом законе полностью оговорим", – подтвердил Санжар Адилов.
По его словам, применение амнистии четко регламентировано статьей 78 Уголовного кодекса РК.
"Она распространяется на проступки, преступления небольшой и средней тяжести, и там где возмещен ущерб и там, где не причинен вред здоровью, повлекшее смерть. По преступлениям, которые относятся к тяжким и особо тяжким, предусмотрено сокращение сроков наказания. Фильтры есть – они прямо в законодательстве уже оговорены, это преступления террористического и экстремистского характера, это коррупционные правонарушения, те кто за пытки привлечен – на данные категории, однозначно, амнистия применяться не будет", – резюмировал спикер.
27 марта 2026 года депутат Сената Марат Кожаев рассказал, кого нужно подвергать административной амнистии в Казахстане. Его коллега, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что будет выступать против того, чтобы амнистии подверглись нарушители правил дорожного движения.
