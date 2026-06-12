Первые два модернизированных железнодорожных вокзала в стране введены в эксплуатацию в области Абай

В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках программы модернизации вокзальной инфраструктуры национальной компании "Қазақстан темір жолы" по всей республике были начаты работы по обновлению 124 железнодорожных вокзалов.

Сегодня после реконструкции первыми в стране были введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы в селах Ауыл и Белагаш Бородулихинского района. В церемонии открытия приняли участие аким области Берик Уали, вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов и управляющий директор по строительству АО "НК "Қазақстан темір жолы" Марат Искалиев.

На станции Ауыл проживает более 600 человек. Железнодорожный вокзал здесь был построен в 1929 году. Последний капитальный ремонт проводился в 2011 году. Станция Ауыл занимает важное место в транспортной системе региона. Через станцию проходит международный поезд сообщением "Новосибирск – Алматы". В селе Белагаш проживает более 900 человек. Железнодорожный вокзал здесь был построен в 1914 году. Последний капитальный ремонт здания проводился в 2013 году.

Фото: пресс-служба акима области Абай

В ходе реконструкции площадь здания вокзала станции Ауыл была увеличена с 240,9 до 272,89 квадратных метров, а площадь вокзала Белагаш – с 208 до 264,55 квадратных метров. На обоих объектах полностью заменили кровлю, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку. Были обновлены системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Проведен ремонт перронов и благоустройство прилегающих территорий. Вокзалы оснащены новой мебелью и необходимым оборудованием.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и матерей с маленькими детьми. В зданиях предусмотрены специальные санитарные комнаты, комнаты матери и ребенка, пандусы и тактильные направляющие элементы.

Глава региона отметил важность модернизированных вокзалов для жителей населенных пунктов.

"Глава государства поставил конкретные задачи по развитию транспортно-логистического потенциала страны, модернизации железнодорожной инфраструктуры и повышению качества услуг для населения. В рамках реализации этих поручений в области Абай начата реконструкция 10 железнодорожных вокзалов. Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу два обновленных вокзала. До сентября планируется завершить работы на вокзалах Жарма, Ушбиик, Актогай, Дегелен, Жаланашколь и Шар. Вокзалы в городах Семей и Аягоз будут сданы в эксплуатацию до конца года. Главная цель этой работы – создание комфортных условий для жителей и пассажиров, усиление требований безопасности и повышение качества железнодорожных услуг на новый уровень. Уверен, что обновленные вокзалы будут служить на благо жителей сел и гостей региона. Выражаю благодарность всем, кто принял участие и поддержал реализацию этого важного проекта", – сказал Берик Уали.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов в своем выступлении отметил, что по всей республике модернизируются 124 вокзала, и именно два объекта в области Абай стали первыми введенными в эксплуатацию.

"По поручению главы государства в стране реализуется крупнейшая за годы Независимости программа модернизации 124 железнодорожных вокзалов, стартовавшая в 2025 году. Масштабный проект направлен на комплексное обновление транспортной инфраструктуры страны, повышение качества обслуживания пассажиров и создание современных, комфортных и безопасных условий для поездок", – отметил он.

Фото: пресс-служба акима области Абай

В настоящее время в области Абай продолжаются работы по модернизации еще 8 железнодорожных вокзалов в рамках программы обновления вокзальной инфраструктуры национальной компании "Қазақстан темір жолы". Работы ведутся на станциях Семей, Аягоз, Шар, Актогай, Жаланашколь, Дегелен, Ушбиик и Жарма.