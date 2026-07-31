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Общество

14 железнодорожных вокзалов и платформ обновили в Карагандинской области

Железнодорожный вокзал , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:21 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области масштабной модернизацией железнодорожной инфраструктуры, которую реализует компания "Қазақстан темір жолы" по поручению президента страны, охвачено 14 вокзалов и пассажирских платформ.

Программа направлена на повышение качества транспортного обслуживания, создание современных и безопасных условий для пассажиров, а также обеспечение доступности объектов для маломобильных жителей.

На сегодняшний день уже открыто 11 обновленных объектов. Пассажирам доступны отремонтированные вокзалы на станциях Нура, Караганда-Сортировочная, Жана Караганда, Сарыбел, Мырза, Дария, Агадырь и Мойынты, а также модернизированные пассажирские платформы на станциях Айса, Темиртау и Караганда-Сортировочная. Работы завершаются еще на трех станциях – Жарык, Балхаш-2, Сарышаган.

Обновление, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:21

Фото: акимат Карагандинской области

Реконструкция каждого объекта предусматривает комплексное обновление. Выполняются капитальный ремонт зданий и платформ, замена инженерных коммуникаций, в том числе систем водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации, обновление фасадов и внутренних помещений, залов ожидания, санитарных комнат, освещения, мебели и навигации. Благоустраиваются привокзальные территории и пассажирские перроны.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. На вокзалах оборудованы пандусы, удобные санитарные комнаты, помещения ожидания для пассажиров с инвалидностью и семей с детьми, что делает железнодорожную инфраструктуру более доступной и комфортной для всех категорий граждан.

Обновление, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:21

Фото: акимат Карагандинской области

Одним из объектов стал вокзал станции Караганда-Сортировочная, построенный в 1965 году. За десятилетия эксплуатации он нуждался в серьезном обновлении. Сегодня через станцию проходит 21 пассажирский поезд, а проведенная реконструкция позволила создать современные условия для пассажиров и значительно повысить уровень комфорта и безопасности.

Заметно преобразился и вокзал станции Мырза в поселке Актау города Темиртау. Здесь полностью обновлены кровля, фасад, внутренние помещения, инженерные сети, перрон и островная платформа, установлены новое освещение и ограждение.

Обновление, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:21

Фото: акимат Карагандинской области

Современный облик получил вокзал станции Дария, где обновлены залы ожидания, системы вентиляции и кондиционирования, информационные стенды, служебные помещения и объекты для маломобильных пассажиров.

После капитального ремонта открылся и вокзал станции Сарыбел в Осакаровском районе.

Помимо полного ремонта здания, здесь модернизированы инженерные сети, благоустроена территория, созданы комфортные условия для пассажиров и обеспечена безбарьерная среда.

Вокзал Обновление, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:21

Фото: акимат Карагандинской области

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Айсулу Омарова
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