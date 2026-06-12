316 очередников получили ключи от новых квартир в Жамбылской области

В Таразе, в микрорайоне "Ұлы дала" района Аулиеата, введен в эксплуатацию 196-квартирный жилой дом. Еще один 120-квартирный многоквартирный дом сдан в селе Аса – административном центре Жамбылского района.

Новое жилье получили граждане, которые на протяжении многих лет состояли в очереди на получение квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова. Также новоселов поздравили председатели областного и городского советов ветеранов, члены общественного совета и представители интеллигенции.

Фото: акимата Жамбылской области

Выступая на торжественной церемонии, Ербол Карашукеев отметил, что в соответствии с поручением главы государства в регионе активно ведется жилищное строительство.

"Президент страны определил обеспечение граждан жильем и повышение качества их жизни одним из ключевых приоритетов государственной политики. В народе говорят: "Отан – отбасынан басталады" – Родина начинается с семьи. Благополучие и счастье каждой семьи неразрывно связаны с собственным домом. Поэтому сегодняшнее новоселье имеет особое значение. Желаю каждой семье благополучия, согласия и достатка. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех и царит радость", – сказал аким области.

Фото: акимата Жамбылской области

В 2026 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, за счет частных инвестиций в Таразе предусмотрено строительство 111,8 тысячи квадратных метров жилья.

В прошлом году на территории области были введены в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов. В текущем году планируется передать жителям 31 многоквартирный дом на 1190 квартир.

От имени новоселов выступила жительница Тараза Арайлым Шатырова.

"В очереди на жилье я стояла более одиннадцати лет. Все это время мы мечтали о собственном доме. Сегодня наша мечта сбылась – я получила ключи от двухкомнатной квартиры. Искренне благодарна государству за такую поддержку", – сказала она.

Фото: акимата Жамбылской области

По словам председателя правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимовой, работа по обеспечению жильем граждан из социально уязвимых категорий населения будет продолжена поэтапно при поддержке государства.

"Все граждане, состоящие в очереди и своевременно прошедшие процедуру инвентаризации, самостоятельно подали заявки через портал и оформили необходимые документы. Сегодня они подписали договоры аренды и получили ключи от новых квартир. В Жамбылской области в очереди на получение жилье стоят около 60 тысяч человек. Сегодня жильем обеспечиваются граждане, вставшие в очередь в 2016-2017 годах. Данный вопрос будет решаться поэтапно. В 2026 году количество арендного и кредитного жилья по стране достигло рекордного уровня. На сегодняшний день введено в эксплуатацию около 12 тысяч квартир, ведется работа по их распределению. До конца года планируется сдать еще порядка 8 тысяч квартир. В целом показатели текущего года являются одними из самых высоких за последние годы", – отметила Ляззат Ибрагимова.

Фото: акимата Жамбылской области

Строительство многоквартирного жилого дома в жилом массиве "Байтерек" села Аса осуществило ТОО "Тараз құрылыс Дизайн". Пятиэтажный дом включает 10 однокомнатных, 62 двухкомнатные и 48 трехкомнатных квартир.

Одна из новоселов, жительница села Аса Жамиля Жайылганова, также поделилась радостью.

"Сегодня для нашей семьи особенный и счастливый день. Сбылась наша давняя мечта. Благодаря поддержке государства мы получили новую трехкомнатную квартиру для нашей большой семьи, в которой воспитываются восемь детей. Выражаю искреннюю благодарность государству, руководству области и района за оказанную поддержку", – сказала она.