316 очередников получили ключи от новых квартир в Жамбылской области
Новое жилье получили граждане, которые на протяжении многих лет состояли в очереди на получение квартир.
В церемонии вручения ключей приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова. Также новоселов поздравили председатели областного и городского советов ветеранов, члены общественного совета и представители интеллигенции.
Выступая на торжественной церемонии, Ербол Карашукеев отметил, что в соответствии с поручением главы государства в регионе активно ведется жилищное строительство.
"Президент страны определил обеспечение граждан жильем и повышение качества их жизни одним из ключевых приоритетов государственной политики. В народе говорят: "Отан – отбасынан басталады" – Родина начинается с семьи. Благополучие и счастье каждой семьи неразрывно связаны с собственным домом. Поэтому сегодняшнее новоселье имеет особое значение. Желаю каждой семье благополучия, согласия и достатка. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех и царит радость", – сказал аким области.
В 2026 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, за счет частных инвестиций в Таразе предусмотрено строительство 111,8 тысячи квадратных метров жилья.
В прошлом году на территории области были введены в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов. В текущем году планируется передать жителям 31 многоквартирный дом на 1190 квартир.
От имени новоселов выступила жительница Тараза Арайлым Шатырова.
"В очереди на жилье я стояла более одиннадцати лет. Все это время мы мечтали о собственном доме. Сегодня наша мечта сбылась – я получила ключи от двухкомнатной квартиры. Искренне благодарна государству за такую поддержку", – сказала она.
По словам председателя правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимовой, работа по обеспечению жильем граждан из социально уязвимых категорий населения будет продолжена поэтапно при поддержке государства.
"Все граждане, состоящие в очереди и своевременно прошедшие процедуру инвентаризации, самостоятельно подали заявки через портал и оформили необходимые документы. Сегодня они подписали договоры аренды и получили ключи от новых квартир. В Жамбылской области в очереди на получение жилье стоят около 60 тысяч человек. Сегодня жильем обеспечиваются граждане, вставшие в очередь в 2016-2017 годах. Данный вопрос будет решаться поэтапно. В 2026 году количество арендного и кредитного жилья по стране достигло рекордного уровня. На сегодняшний день введено в эксплуатацию около 12 тысяч квартир, ведется работа по их распределению. До конца года планируется сдать еще порядка 8 тысяч квартир. В целом показатели текущего года являются одними из самых высоких за последние годы", – отметила Ляззат Ибрагимова.
Строительство многоквартирного жилого дома в жилом массиве "Байтерек" села Аса осуществило ТОО "Тараз құрылыс Дизайн". Пятиэтажный дом включает 10 однокомнатных, 62 двухкомнатные и 48 трехкомнатных квартир.
Одна из новоселов, жительница села Аса Жамиля Жайылганова, также поделилась радостью.
"Сегодня для нашей семьи особенный и счастливый день. Сбылась наша давняя мечта. Благодаря поддержке государства мы получили новую трехкомнатную квартиру для нашей большой семьи, в которой воспитываются восемь детей. Выражаю искреннюю благодарность государству, руководству области и района за оказанную поддержку", – сказала она.