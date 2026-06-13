Где и как получить льготные и школьные карты LRT в Астане
Отмечается, что оформить именную школьную и льготную транспортную карту LRT можно:
- на всех станциях LRT – моментальная выдача;
- онлайн через сайт transcard.kz – выдача в Центральной кассе по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 50/1.
Стоимость оформления карты – 1200 тенге.
Именные транспортные карты LRT могут оформить:
- учащиеся учебных заведений столицы в возрасте от 7 до 18 лет;
- граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астане и относящиеся к льготным категориям, утвержденным маслихатом Астаны.
С перечнем категорий граждан, имеющих право на льготный проезд, можно ознакомиться в приложении к Публичному договору, размещенному на сайте CTS.
Для оформления именной карты необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении/удостоверение личности;
- справку с места учебы/документ, подтверждающий льготу;
- фото 3*4. Либо сотрудник кассы может выполнить фотографирование на месте.
При оформлении карты требуется предъявить оригиналы документов для проверки наличия штампа и гербовой печати.
Также в CTS уточнили, что в пенсионном удостоверении граждан, относящихся к льготным категориям "Опекун", "Законный представитель", "Многодетные матери" и "Многодетные семьи", должна быть актуальная запись о сроке действия льготы, заверенная гербовой печатью Межведомственного расчетного центра социальных выплат по Астане, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", подтверждающая право на льготу.
Оформление именных карт на станциях осуществляется ежедневно с 07:00 до 19:45. Перерыв – с 13:00 до 14:00.
Жителей и гостей столицы предупредили, что транспортные карты для поездок на городских и пригородных автобусных маршрутах выдаются только в центральной кассе.
8 июня 2026 года стало известно, что LRT в Астане взяли под усиленную охрану. Причину можете узнать здесь.