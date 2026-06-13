Где и как получить льготные и школьные карты LRT в Астане

Сегодня, 13 июня 2026 года, пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" (CTS) обратилась к жителям и гостям Астаны с полезной информацией. Касается она школьных и льготных транспортных карт LRT, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что оформить именную школьную и льготную транспортную карту LRT можно:

на всех станциях LRT – моментальная выдача;

онлайн через сайт transcard.kz – выдача в Центральной кассе по адресу: пр. Р. Кошкарбаева, 50/1.

Стоимость оформления карты – 1200 тенге.

Именные транспортные карты LRT могут оформить:

учащиеся учебных заведений столицы в возрасте от 7 до 18 лет;

граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе Астане и относящиеся к льготным категориям, утвержденным маслихатом Астаны.

С перечнем категорий граждан, имеющих право на льготный проезд, можно ознакомиться в приложении к Публичному договору, размещенному на сайте CTS.

Для оформления именной карты необходимо предоставить:

свидетельство о рождении/удостоверение личности;

справку с места учебы/документ, подтверждающий льготу;

фото 3*4. Либо сотрудник кассы может выполнить фотографирование на месте.

При оформлении карты требуется предъявить оригиналы документов для проверки наличия штампа и гербовой печати.

Также в CTS уточнили, что в пенсионном удостоверении граждан, относящихся к льготным категориям "Опекун", "Законный представитель", "Многодетные матери" и "Многодетные семьи", должна быть актуальная запись о сроке действия льготы , заверенная гербовой печатью Межведомственного расчетного центра социальных выплат по Астане, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", подтверждающая право на льготу.

Оформление именных карт на станциях осуществляется ежедневно с 07:00 до 19:45. Перерыв – с 13:00 до 14:00.

Жителей и гостей столицы предупредили, что транспортные карты для поездок на городских и пригородных автобусных маршрутах выдаются только в центральной кассе.

8 июня 2026 года стало известно, что LRT в Астане взяли под усиленную охрану. Причину можете узнать здесь.