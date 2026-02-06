#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

В Астане временно не ходят несколько автобусных маршрутов

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:04 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ТОО "City Transportation Systems" (CTS) обратилось к жителям и гостям Астаны с важной информацией о пригородных маршрутах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее объявление появилось сегодня, 6 февраля 2026 года, в Telegram компании:

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №305, 312, 329".

Ранее из-за непогоды в Астане на дистанционный формат обучения перевели учащихся 0-9-х классов первой и второй смен.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:04
Резкое похолодание обрушится почти на весь Казахстан – срочное предупреждение МЧС

О прогнозе погоды в Астане на 6, 7 и 8 февраля 2026 года можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Три новых автобусных маршрута запускают в Астане
10:18, 24 января 2026
Три новых автобусных маршрута запускают в Астане
Автобусный маршрут изменил схему движения в Астане
16:29, 08 мая 2024
Автобусный маршрут изменил схему движения в Астане
В Астане 15 автобусных маршрутов изменят схему движения 4 июля
22:42, 01 июля 2024
В Астане 15 автобусных маршрутов изменят схему движения 4 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: