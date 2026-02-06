В Астане временно не ходят несколько автобусных маршрутов
ТОО "City Transportation Systems" (CTS) обратилось к жителям и гостям Астаны с важной информацией о пригородных маршрутах, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее объявление появилось сегодня, 6 февраля 2026 года, в Telegram компании:
"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №305, 312, 329".
Ранее из-за непогоды в Астане на дистанционный формат обучения перевели учащихся 0-9-х классов первой и второй смен.
О прогнозе погоды в Астане на 6, 7 и 8 февраля 2026 года можете прочитать здесь.
