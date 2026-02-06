В Астане временно не ходят несколько автобусных маршрутов

ТОО "City Transportation Systems" (CTS) обратилось к жителям и гостям Астаны с важной информацией о пригородных маршрутах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее объявление появилось сегодня, 6 февраля 2026 года, в Telegram компании:

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №305, 312, 329".

Ранее из-за непогоды в Астане на дистанционный формат обучения перевели учащихся 0-9-х классов первой и второй смен.

