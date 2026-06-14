AMANAT присоединяется к "Әділет" – съезд партии проголосовал "за"

В Астане 14 июня 2026 года проходит съезд партии "Әділет", на котором делегаты поддержали решение о присоединении политической партии AMANAT в свои ряды. Соответствующее решение было принято единогласно, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель партии Айбек Дадебай подчеркнул, что они твердо поддерживают курс президента Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого Казахстана. Он также отметил, что успех реформ определяется не только государственными решениями, но и зависит от готовности общества участвовать в преобразованиях и способности прогрессивных политических сил действовать ответственно, конструктивно и созидательно.



"Когда создавалась партия "Әділет", мы исходили из простой, но принципиальной идеи: устойчивое развитие невозможно без справедливости. Там, где действуют справедливые правила, возникает доверие. Там, где есть доверие, появляются инвестиции, развивается предпринимательство, растет гражданская активность, укрепляются общественная солидарность и единство нации. Именно поэтому идея справедливости нашла широкий отклик среди представителей самых разных социальных групп", – озвучил он.

Айбек Дадебай подчеркнул, что за сравнительно короткий период партия "Әділет" стала площадкой общественного диалога, объединившей активных граждан, предпринимателей, представителей профессиональных сообществ, молодежи, экспертов и общественных деятелей.

"Сегодня в этом зале в качестве гостей съезда присутствуют лидеры более чем 30 общественных организаций, поддержавших партию "Әділет" и готовых работать вместе с нами для укрепления основ Справедливого Казахстана", – сказал он.

Кроме того, Айбек Дадебай подчеркнул готовность партии "Әділет" принять AMANAT в свои ряды и призвал делегатов поддержать решение об объединении двух политических сил.

Фото: Скрин с трансляции

По итогам голосования все 613 делегатов единогласно поддержали данное предложение – голосов против и воздержавшихся не было.

12 июня 2026 года делегаты XXVI Съезда партии AMANAT поддержали решение о присоединении к партии "Әділет".

