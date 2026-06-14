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Общество

Необычные гусеницы с черным рогом напугали туристов в одном из городов Казахстана

«Гусеница-единорог» напугала туристов близ Актау: что говорят биологи, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 22:42 Фото: magnific
Российские туристы во время отдыха в Актау наткнулись на необычных гусениц с пугающим черным рогом. Насколько опасны эти существа, внешне напоминающие экзотических пришельцев, рассказали казахстанские биологи, передает Zakon.kz.

Как пишет 14 июня 2026 года издание Lada.kz, туристы из России во время отдыха неподалеку от Rixos Water World Aktau обнаружили необычных гусениц с яркой окраской и характерным черным рогом на задней части тела.

Одно из насекомых заползло на детские аквашузы, вызвав одновременно восхищение у детей и тревогу у родителей.

"Мы приехали с детьми. Они с восхищением и удивлением приблизились к ней, когда она заползла на дочкины аквашузы. Мы с мужем резко остановили их, чтобы не прикасались, потому что начали опасаться, что эта гусеница может создать угрозу", – рассказали туристы.

Чтобы выяснить, что это за насекомое и насколько оно опасно, журналисты издания обратились к преподавателю биологии IT-лицея Жайнагуль Ихсановой и учителю биологии Назарбаев Интеллектуальной школы Гульнур Чандыбаевой.

По словам специалистов, на фотографии запечатлена гусеница молочайного бражника (Hyles euphorbiae). Это один из самых красивых представителей местной фауны.

"Такие гусеницы встречаются в засушливых районах Казахстана, поэтому увидеть их в Мангистауской области вполне возможно. Особенно часто они встречаются на полупустынных, песчаных и каменистых участках, где растет молочай – их основное кормовое растение", – пояснили биологи.

Особый интерес у туристов вызвал черный рог на хвосте насекомого. Однако специалисты подчеркивают, что никакой угрозы он не представляет.

"Рог нужен не для нападения, а для защиты. Он помогает отпугивать птиц и других животных, создавая иллюзию опасности. На самом деле этим рогом гусеница не может ни ужалить, ни уколоть", – объяснила Жайнагуль Ихсанова.

По словам Гульнур Чандыбаевой, яркий красно-черный рог является характерной особенностью большинства гусениц семейства бражников. Когда насекомое чувствует опасность, оно приподнимает заднюю часть тела, из-за чего хищники принимают рог за жало или опасный шип.

Специалисты отмечают, что для человека гусеница прямой опасности не представляет.

"Она не кусается и не жалит. Ее можно аккуратно взять в руки, чтобы рассмотреть или перенести в безопасное место. Однако после контакта рекомендуется вымыть руки с мылом и следить, чтобы дети не терли глаза и не тянули пальцы в рот", – отметила Гульнур Чандыбаева.

Преподаватели уточняют, что молочайный бражник условно токсичен для своих естественных врагов. Питаясь молочаем, гусеница накапливает содержащиеся в растении вещества, которые делают ее непривлекательной для птиц и других хищников. Именно поэтому насекомое имеет столь яркую предупреждающую окраску.

В будущем необычная гусеница превратится в крупную ночную бабочку – молочайного бражника.

Эти бабочки известны своей способностью зависать над цветами во время кормления, напоминая колибри. За это их нередко называют "азиатскими колибри". Они обладают длинным хоботком, которым добывают нектар, не садясь на растение.

По словам специалистов, молочайный бражник является абсолютно естественным и безобидным обитателем Мангистауской области, а наблюдение за ним может стать интересным знакомством с удивительным миром местной природы.

Ранее жители Актау пожаловались на сильную вонь и удушающий запах.

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Канат Болысбек
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