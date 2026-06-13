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Общество

На сильную вонь и удушающий запах пожаловались в одном из городов Казахстана

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 20:16 Фото: unsplash
Неприятный и едкий запах сероводорода снова накрывает микрорайоны Актау. Такое предположение сделали мангистауские экологи, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, жалобы на появление неприятного запаха на территории города Актау в Департамент экологии Мангистауской области стали поступать 12 июня, в первый день, когда в регионе наступила традиционная летняя жара.


"Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в ночь с 12 на 13 июня провели измерения атмосферного воздуха на автодороге Актау – Акшукур, пролегающей недалеко от хвостохранилища", – говорится в сообщении.

Даже без результатов лабораторных исследований экологи готовы предположить, что источниками неприятного запаха являются КОС-2 и хвостохранилище Кошкар-ата.

Эта проблема тянется с прошлого года. В конце мая на основе жалоб жителей экологи провели исследование и пришли к выводу, что источник вони – жидкая фаза хвостохранилища Кошкар-ата, которая формируется из сливов неочищенных канализационных вод с КОС-2. Пары под воздействием высоких температур приводят к появлению стойкого удушливого запаха в Актау, которые северный ветер приносит в город.

Издание отмечает, что в акимате каждый год обещают, что воду с очистных будут использовать для полива зеленых насаждений. Довести КОС-2 до ума обещали и в прошлом году, однако, похоже, отходы жизнедеятельности жителей целого города продолжают отправлять на поддержание жидкой фазы Кошкар-ата практически без очистки.

Строительство КОС-2 было начато еще в 2008 году и позже было признано долгостроем. На первом этапе ожидалось, что КОС-2 сможет перерабатывать 30 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Затем объем планировалось увеличить до 70 тысяч. На строительство первого этапа проекта было затрачено 3,1 млрд тенге, на завершение второго этапа требовалось около 4,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ужесточить контроль за загрязнением воздуха.

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Канат Болысбек
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