Безработицу и дефицит вакансий в Казахстане заметили аналитики
По итогам первого квартала 2026 года уровень безработицы в стране составил 4,5%. Таким наблюдением поделились аналитики EnergyProm.kz.
В гендерном разрезе более сложное положение у женщин. Они по-прежнему сталкиваются с большими трудностями при поиске работы, чем мужчины.
Наиболее остро эта проблема проявляется в Мангистауской области. За период с января по март 2026 года регион стал лидером по уровню безработицы: 5% против среднереспубликанских 4,5%. В абсолютном выражении численность безработных достигла 20 тысяч человек.
Для сравнения: в Атырауской и Павлодарской областях уровень безработицы составил 4,9%, а в большинстве регионов страны он не превышал 4,6%. Самый низкий показатель зафиксирован в Карагандинской области: 4%.
Важная особенность Мангистауской области – ситуация с женской занятостью. Уровень безработицы среди мужчин всего 2%, тогда как у женщин он превысил 8%. Это самая высокая цифра в Казахстане, значительно превышающая среднереспубликанское значение в 5%.
Структура безработицы в регионе также указывает на глубокие проблемы рынка труда. Из 20 тыс. безработных жителей области почти 7000 человек не работают из-за домашнего хозяйства. Еще 3000 опрошенных назвали причиной незанятости личные обстоятельства.
При этом 2,7 тыс. респондентов заявили, что им попросту не удается найти работу. 3,6 тыс. жителей региона потеряли рабочие места в результате сокращения штата, ликвидации организаций или окончания срока трудового договора. Еще 1200 потенциальных работников не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения.
В Актау опубликовано лишь 1,5% всех размещенных вакансий в стране. При этом их количество за год сократилось на 10,9%. Для сравнения: на Алматы пришлось 40% вакантных позиций, на Астану – 22,7%, на Караганду – более 5%. Это свидетельствует о низкой активности работодателей и ограниченном создании новых рабочих мест. Значит, существующие меры поддержки занятости и диверсификации экономики пока не дают ощутимого результата, подытожили аналитики.
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