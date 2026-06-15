Безработицу и дефицит вакансий в Казахстане заметили аналитики

В Казахстане становится меньше рабочих мест и больше соискателей. Несмотря на постепенное снижение уровня безработицы, ситуация на рынке труда остается неоднородной. Отдельные регионы продолжают сильно отставать от среднереспубликанских показателей, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого квартала 2026 года уровень безработицы в стране составил 4,5%. Таким наблюдением поделились аналитики EnergyProm.kz.

В гендерном разрезе более сложное положение у женщин. Они по-прежнему сталкиваются с большими трудностями при поиске работы, чем мужчины.

Наиболее остро эта проблема проявляется в Мангистауской области. За период с января по март 2026 года регион стал лидером по уровню безработицы: 5% против среднереспубликанских 4,5%. В абсолютном выражении численность безработных достигла 20 тысяч человек.

Для сравнения: в Атырауской и Павлодарской областях уровень безработицы составил 4,9%, а в большинстве регионов страны он не превышал 4,6%. Самый низкий показатель зафиксирован в Карагандинской области: 4%.

Важная особенность Мангистауской области – ситуация с женской занятостью. Уровень безработицы среди мужчин всего 2%, тогда как у женщин он превысил 8%. Это самая высокая цифра в Казахстане, значительно превышающая среднереспубликанское значение в 5%.

Структура безработицы в регионе также указывает на глубокие проблемы рынка труда. Из 20 тыс. безработных жителей области почти 7000 человек не работают из-за домашнего хозяйства. Еще 3000 опрошенных назвали причиной незанятости личные обстоятельства.

При этом 2,7 тыс. респондентов заявили, что им попросту не удается найти работу. 3,6 тыс. жителей региона потеряли рабочие места в результате сокращения штата, ликвидации организаций или окончания срока трудового договора. Еще 1200 потенциальных работников не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения.

В Актау опубликовано лишь 1,5% всех размещенных вакансий в стране. При этом их количество за год сократилось на 10,9%. Для сравнения: на Алматы пришлось 40% вакантных позиций, на Астану – 22,7%, на Караганду – более 5%. Это свидетельствует о низкой активности работодателей и ограниченном создании новых рабочих мест. Значит, существующие меры поддержки занятости и диверсификации экономики пока не дают ощутимого результата, подытожили аналитики.

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