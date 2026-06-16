Владельцев Android в Казахстане предупредили об опасной кибератаке
Так, сегодня, 16 июня 2026 года, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры выступил с предупреждением о новой киберугрозе Drama RAT.
Известно, что вредоносное программное обеспечение распространяется через мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту, маскируясь под популярные сервисы, полезные приложения и документы.
В качестве приманки злоумышленники предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, музыкальным сервисам, VPN-приложениям, модификациям для Minecraft, а также рассылают файлы с названиями "Декларация", "Счет на оплату" и другими документами, вызывающими доверие у пользователей.
После установки приложение предлагает выполнить обновление, и в этот момент в фоновом режиме начинает загружаться основная вредоносная часть программы. Затем пользователю предлагается предоставить доступ к Службе специальных возможностей Android.
Получив расширенные права доступа, Drama RAT способен:
- считывать информацию с экрана устройства;
- перехватывать логины, пароли и одноразовые коды;
- имитировать действия пользователя;
- управлять банковскими приложениями;
- получать доступ к конфиденциальным данным;
- устанавливать PIN-код и блокировать устройство.
Далее идут рекомендации для снижения риска заражения:
- не устанавливать подозрительные файлы, полученные через мессенджеры, SMS или электронную почту;
- загружать приложения только из официальных магазинов (Google Play);
- не доверять предложениям бесплатного доступа к платным сервисам и подозрительным обновлениям;
- внимательно проверять запрашиваемые разрешения прав доступа для устанавливаемых программ, приложений;
- использовать актуальные средства защиты и регулярно обновлять операционную систему.
9 июня 2026 года Центр прогнозирования предупреждал о новой схеме взлома аккаунтов Telegram. О ней можно узнать по этой ссылке.