Владельцев Android в Казахстане предупредили об опасной кибератаке

Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к пользователям Android с предупреждением об опасном вирусе, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня, 16 июня 2026 года, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры выступил с предупреждением о новой киберугрозе Drama RAT.

Известно, что вредоносное программное обеспечение распространяется через мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту, маскируясь под популярные сервисы, полезные приложения и документы.

В качестве приманки злоумышленники предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, музыкальным сервисам, VPN-приложениям, модификациям для Minecraft, а также рассылают файлы с названиями "Декларация", "Счет на оплату" и другими документами, вызывающими доверие у пользователей.

После установки приложение предлагает выполнить обновление, и в этот момент в фоновом режиме начинает загружаться основная вредоносная часть программы. Затем пользователю предлагается предоставить доступ к Службе специальных возможностей Android.

Получив расширенные права доступа, Drama RAT способен:

считывать информацию с экрана устройства;

перехватывать логины, пароли и одноразовые коды;

имитировать действия пользователя;

управлять банковскими приложениями;

получать доступ к конфиденциальным данным;

устанавливать PIN-код и блокировать устройство.

Далее идут рекомендации для снижения риска заражения:

не устанавливать подозрительные файлы, полученные через мессенджеры, SMS или электронную почту;

загружать приложения только из официальных магазинов (Google Play);

не доверять предложениям бесплатного доступа к платным сервисам и подозрительным обновлениям;

внимательно проверять запрашиваемые разрешения прав доступа для устанавливаемых программ, приложений;

использовать актуальные средства защиты и регулярно обновлять операционную систему.

9 июня 2026 года Центр прогнозирования предупреждал о новой схеме взлома аккаунтов Telegram. О ней можно узнать по этой ссылке.