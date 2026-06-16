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Общество

Владельцев Android в Казахстане предупредили об опасной кибератаке

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 12:58 Фото: pexels
Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к пользователям Android с предупреждением об опасном вирусе, сообщает Zakon.kz.

Так, сегодня, 16 июня 2026 года, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры выступил с предупреждением о новой киберугрозе Drama RAT.

Известно, что вредоносное программное обеспечение распространяется через мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту, маскируясь под популярные сервисы, полезные приложения и документы.

В качестве приманки злоумышленники предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, музыкальным сервисам, VPN-приложениям, модификациям для Minecraft, а также рассылают файлы с названиями "Декларация", "Счет на оплату" и другими документами, вызывающими доверие у пользователей.

После установки приложение предлагает выполнить обновление, и в этот момент в фоновом режиме начинает загружаться основная вредоносная часть программы. Затем пользователю предлагается предоставить доступ к Службе специальных возможностей Android.

Получив расширенные права доступа, Drama RAT способен:

  • считывать информацию с экрана устройства;
  • перехватывать логины, пароли и одноразовые коды;
  • имитировать действия пользователя;
  • управлять банковскими приложениями;
  • получать доступ к конфиденциальным данным;
  • устанавливать PIN-код и блокировать устройство.

Далее идут рекомендации для снижения риска заражения:

  • не устанавливать подозрительные файлы, полученные через мессенджеры, SMS или электронную почту;
  • загружать приложения только из официальных магазинов (Google Play);
  • не доверять предложениям бесплатного доступа к платным сервисам и подозрительным обновлениям;
  • внимательно проверять запрашиваемые разрешения прав доступа для устанавливаемых программ, приложений;
  • использовать актуальные средства защиты и регулярно обновлять операционную систему.

9 июня 2026 года Центр прогнозирования предупреждал о новой схеме взлома аккаунтов Telegram. О ней можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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