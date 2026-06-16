Развитие туристического потенциала в мире и в Казахстане

Казахстан, по версии экспертов Всемирного экономического форума, считается лидером Центральной Азии и СНГ по развитию туристической сферы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня туризм – это мощный драйвер глобальной экономики, формирующий около 10% мирового ВВП и обеспечивающий рабочими местами каждого десятого жителя в мире. Кроме того, развивающаяся туристическая сфера благоприятно влияет на развитие других отраслей, таких как транспорт, связь, строительство, сфера услуг, торговля и сельское хозяйство.

На этом фоне есть даже целый ряд стран, которые фактически не имеют никакой технологической базы и энергоресурсов, при этом за счет развитой туристической сферы продолжают оставаться экономически стабильными и конкурентоспособными. К таким государствам сегодня можно отнести Андорру, где туристическая сфера обеспечивает около 71% всего ВВП страны, а также Мальдивы с 68% от общего ВВП.

Понятное дело, что туристическая сфера полностью не может заменить доходов, поступающих в бюджет стран мира от промышленности, добывающего, технологического, энергетического и аграрного секторов, но при этом она сегодня точно может составить этим отраслям серьезную конкуренцию и вносить ощутимый вклад в развитие экономики любого государства.

Мировые лидеры

Согласно данным специалистов Всемирного экономического форума, которые составляют глобальный рейтинг стран по индексу развития путешествий и туризма, наиболее развитой туристической отраслью в мире обладают Соединенные Штаты Америки. Их итоговый индекс в этом сегменте составляет 5,24 балла из 7 максимально возможных.

Стоит отметить, что данный рейтинг считается наиболее объективным, так как при составлении итогового индекса эксперты ВЭФ проводят масштабную исследовательскую работу, в рамках которой оценивают возможности туристической сферы 119 государств мира сразу по 102 отдельно взятым критериям.

Второе место в мире по индексу развития путешествий и туризма с итоговым показателем в 5,18 балла занимает Испания, а третье – Япония. Ее итоговый индекс находится на отметке в 5,08 балла.

В десятку стран с наиболее развитой и полноценно функционирующей туристической отраслью также входят – Франция (итоговый индекс – 5,07 балла), Австралия (итоговый индекс – 5 баллов), Германия (итоговый индекс – 5 баллов), Великобритания (итоговый индекс – 4,96 балла), Китай (итоговый индекс – 4,94 балла), Италия (итоговый индекс – 4,90 балла) и Швейцария (итоговый индекс – 4,81 балла).

Оценка Казахстана

Как отмечают эксперты, туристическая отрасль в Казахстане постепенно становится одним из ключевых направлений в экономике государства.

По последним данным, общий вклад отрасли составляет свыше 5 трлн тенге, а объем инвестиций в нее вырос на 33% и достиг отметки в 1,3 трлн тенге. Также туризм сегодня обеспечивает рабочими местами около 600 тысяч казахстанских граждан, а общий объем налоговых поступлений от него в бюджет страны за 2025 год оказался на уровне в 630 млрд тенге, что на 18% выше, чем годом ранее.

На этом фоне растет и популярность Казахстана как перспективного туристического направления. К примеру, только за 2025 год страну посетило 15,7 млн иностранных граждан, 11,1 млн из которых прибыли в нашу страну с туристическими целями.

Высоко оценивается Казахстан в плане развития его туристической отрасли и со стороны международных экспертов. В этом ключе отмечается, что в глобальном рейтинге Всемирного экономического форума по индексу развития путешествий и туризма Казахстан за последние несколько лет улучшил свои показатели на более чем 10 позиций, поднявшись с 66-го на 52-е место в мире (итоговый индекс – 4,07 балла).

Самые высокие оценки наша страна получила по категориям: ценовая конкурентоспособность, социально-экономический эффект от туризма, здравоохранение и гигиена, природные и культурные ресурсы, состояние туристской инфраструктуры, сервис и безопасность.

Подобные результаты позволили Казахстану по этому показателю обойти большую часть стран СНГ, среди которых Азербайджан (56-е место с итоговым индексом в 3,98 балла), Армения (72-е место с итоговым индексом в 3,73 балла), Узбекистан (78-е место с итоговым индексом в 3,68 балла), Таджикистан (99-е место с итоговым индексом в 3,42 балла) и Кыргызстан (102-е место с итоговым индексом в 3,38 балла).

Самые непопулярные страны для туристов

По версии специалистов ВЭФ, страной с самой слабо развитой туристической сферой и не пользующейся популярностью у путешественников является Мали. Ее индекс развития путешествий и туризма находится на отметке в 2,78 балла.

Чуть лучше показателями в этой сфере отмечаются – Сьерра-Леоне (итоговый индекс – 2,89 балла), Камерун (итоговый индекс – 2,99 балла), Ангола (итоговый индекс – 3,05 балла), Малави (итоговый индекс – 3,06 балла), Кот-д'Ивуар (итоговый индекс – 3,13 балла), Бенин (итоговый индекс – 3,16 балла) и Нигерия (итоговый индекс – 3,18 балла).