В КТЖ ответили на вопрос о разрыве в зарплатах руководства и сотрудников

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 16 июня 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос о разнице в уровне оплаты труда руководства компании и рядовых работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, считает ли спикер оправданным существенный разрыв между уровнем оплаты труда руководителей компании и заработной платой рядовых сотрудников, а также необходимо ли на законодательном уровне регулировать размер такого разрыва.

"Я этот вопрос уже рассматривал касательно членов совета директоров нацкомпаний. В 2024 году компания "Қазақстан темір жолы" выплатила премии производственному персоналу в целом на 60 млрд тенге. В 2025 году мы выплатили уже около 100 млрд тенге премий. То есть нашему производственному персоналу, рабочим. Так что я не считаю. Тем более премии проходят правовой комитет, правовую процедуру. Там эти вопросы рассматриваются, там, по-моему, выносится соответствующее решение", – сказал Алдыбергенов.

На вопрос журналистов о среднем уровне заработной платы сотрудников КТЖ Талгат Алдыбергенов ответил, что соответствующие данные будут предоставлены дополнительно.

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