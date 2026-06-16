Почему в Казахстане билеты на поезд иногда стоят дороже авиаперелета

Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов 16 июня 2026 года прокомментировал жалобы на стоимость железнодорожных билетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты просили объяснить, почему поезд становится дороже самолета, а также уточнили, ждать ли казахстанцам подорожания билетов.

"Здесь очень важно говорить о том, в какие периоды проводятся сравнения. Я бы хотел отметить, что билеты на железнодорожные перевозки круглогодично стоят одинаково. То есть мы вне зависимости от сезона и времени суток сохраняем единую цену. Вы говорите о 35 тыс. тенге – это цена у нас с января по декабрь. Ежегодно происходит индексация в соответствии с условиями договора, заключенного с Министерством транспорта", – сказал Ануар Ахметжанов.

Он также отметил, что инфляция по итогам прошлого года превысила 12%, тогда как стоимость железнодорожных билетов с 1 апреля была проиндексирована лишь на 7%. По его словам, рост тарифов оказался ниже уровня инфляции.

"Теперь что касается сравнения с ценами на авиабилеты. Это очень важно. Я думаю, вы прекрасно знаете, что в определенные периоды, когда нет пикового сезона, цены на авиабилеты могут быть сопоставимыми. Может быть, где-то железнодорожные билеты будут даже дороже. Но если взять пиковые периоды, цены на авиабилеты доходят до 70, 80 и 100 тыс. тенге. Я думаю, что здесь правильнее сравнивать средние показатели по году и в разные сезоны. Поэтому я хочу еще раз сказать, что у нас цена стабильна на протяжении всего года", – заявил Ануар Ахметжанов.

По его словам, в авиации действует механизм динамического тарифообразования, при котором стоимость билетов зависит от спроса и предложения.

"В большинстве случаев стоимость авиабилетов значительно выше, чем железнодорожных. Это, я думаю, вы можете проверить на любом сайте. Поэтому для корректного сравнения цен необходимо учитывать разные периоды времени. Мы такие сравнения проводим. Для нас стоимость билетов – один из факторов, на который мы ориентируемся", – резюмировал он.

Ранее председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Талгат Алдыбергенов объяснил, почему новые пассажирские вагоны Stadler до сих пор не введены в эксплуатацию.