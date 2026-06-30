В КТЖ объяснили задержки поездов

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 30 июня 2026 год в кулуарах прокомментировал жалобы пассажиров на длительные задержки поездов и отсутствие уведомлений об изменении расписания, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на жалобы пассажиров, которые сообщили, что вместо заявленных 17 часов поездка заняла 26 часов. При этом, по их словам, об изменении расписания их заранее не предупредили.

"Сейчас в республике держится высокая температура воздуха. Не только в Казахстане, везде большая жара идет. Поэтому в целях обеспечения безопасности движения поездов идет ограничение по скорости, потому что необходимо обеспечить безопасность. В Европе несколько случаев произошло – никто не застрахован от аномальной жары", – заявил он.

Он также опроверг данные о том, что кондиционеры в электричках не работаю. По его словам, все работает в рамках своих и технических возможностей.

Ранее появилась информация, что в японских поездах есть ванная комната прямо в вагоне.