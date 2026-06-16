КТЖ предоставил скидку 70% на железнодорожные перевозки социально значимых продовольственных товаров
Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"
АО "НК "Қазақстан темір жолы" в рамках социально ответственного тарифообразования снизило тарифы на 70% на услуги магистральной сети и перевозчика. Льгота действует на внутриреспубликанские перевозки социально значимых продуктов и пшеницы на мукомольные и хлебопекарные предприятия.
Мера распространяется на более чем 30 наименований социально значимых продовольственных товаров и направлена на снижение транспортных затрат отечественных производителей продуктов питания, а также сдерживание роста цен на продовольствие на внутреннем рынке.
Ожидается, что расходы грузоотправителей на железнодорожную перевозку сократятся в среднем на 40%, что станет дополнительным инструментом обеспечения ценовой стабильности и повышения доступности железнодорожных перевозок для отечественных товаропроизводителей.
Подробная информация о тарифах размещена на официальных сайтах:
- АО "НК "Қазақстан темір жолы" – в разделе "Инфраструктура" → "Тарифы";
- ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" – в разделах "Тарифная политика" и "Клиентам".
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