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Общество

В Казахстане стремительно растет спрос на качественный контент на казахском языке

заседание в Правительстве по языковой политике, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 13:00 Фото: primeminister.kz
Под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики при Правительстве РК, сообщает Zakon.kz.

В первом заседании Комиссии в обновленном составе приняли участие представители государственных органов, депутаты Парламента, руководители общественных организаций, а также известные ученые и эксперты в области языкознания.

"В ходе заседания члены Комиссии заслушали отчеты центральных и местных исполнительных органов о реализации государственной языковой политики. В частности, рассмотрены вопросы совершенствования методики обучения государственному языку в системе просвещения, расширения сферы применения казахского языка и увеличения доли казахоязычного контента в рамках реализации Концепции языковой политики на 2023-2029 годы. Кроме того, участники обсудили ход исполнения требований законодательства о языках в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях", – сообщили в пресс-службе Правительства.

Члены Комиссии также подчеркнули ключевую роль детских садов и школ в формировании языковых навыков, обратив особое внимание на необходимость модернизации методики обучения государственному языку в соответствии с требованиями времени. В связи с этим председатель Комиссии поручила разработать и утвердить лексические и грамматические минимумы для каждой возрастной категории, а также внедрить современные цифровые инструменты, обеспечивающие их эффективное освоение.

Согласно представленному отчету в сфере информации, на сегодняшний день доля казахоязычного онлайн-контента в средствах массовой информации достигла 78%. Доля интернет-ресурсов на государственном языке составляет порядка 60%. Кроме того, более 70% отечественной телевизионной продукции выходит в эфир на государственном языке.

Отмечается, что спрос на информацию и качественный контент на государственном языке стабильно растет. В частности, среди молодежи наблюдается стремительный рост объемов потребления цифрового контента на казахском языке.

В связи с этим Аида Балаева поручила держать на постоянном контроле соблюдение требований государственной языковой политики в средствах массовой информации. Также был поставлен ряд задач, направленных на повышение качества и конкурентоспособности казахоязычного контента.

В частности, поручено усилить контроль за соблюдением языковых норм при прокате отечественной кинопродукции, а также уделить особое внимание чистоте языка, культуре стиля и требованиям языкового этикета в средствах массовой информации.

Кроме того, был поднят вопрос об обеспечении широкого проката во всех регионах страны детских фильмов студий Disney, Pixar и Sony, дублированных на казахский язык по инициативе Международного общества "Қазақ тілі". Председатель Комиссии поручила обеспечить доступность этих проектов не только для жителей городов Астаны, Алматы и Шымкента, но и для зрителей в областных центрах и сельской местности.

На заседании также рассмотрели вопросы обеспечения качественного функционирования систем искусственного интеллекта на казахском языке, реализуемых по поручению главы государства. В частности, был заслушан отчет о ходе реализации совместного с компанией OpenAI проекта по наполнению модели ChatGPT качественным контентом на казахском языке.

Подчеркнув стратегическую важность данного направления в расширении присутствия государственного языка в цифровом пространстве, члены Комиссии дали соответствующие поручения по дальнейшему эффективному продолжению работы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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