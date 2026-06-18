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Право

В Казахстане изменили правила историко-культурной экспертизы

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:48 Фото: primeminister.kz
И.о. министра культуры и информации приказом от 5 июня 2026 года внес поправки в Правила проведения историко-культурной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Уточнено, что объектами историко-культурной экспертизы являются, помимо прочего:

  • материалы, полученные по итогам проведения внеплановых (превентивных) археологических работ на земельных участках, подлежащих освоению, обосновывающие наличие или отсутствие угрозы существованию объектов историко-культурного наследия.

Историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или на деятельность по осуществлению археологических работ и свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством РК о науке и технологической политике (эксперт).

По итогам проведения историко-культурной экспертизы выдается заключение.

Заключение составляется на казахском и русском языках в двух экземплярах на фирменном бланке, заверяется печатью юридического лица, проводившего историко-культурную экспертизу, а в случае проведения историко-культурной экспертизы физическим лицом указываются его фамилия, имя, отчество (при его наличии) и заверяется его подписью.

Приказ вводится в действие с 28 июня.

Мы сообщали, что в Казахстане утверждены правила работы организаций по охране историко-культурных объектов.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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