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Общество

Из офиса – в собственное ателье: жительница Кызылорды после работы в найме открыла семейный бизнес с Halyk

Из офиса – в собственное ателье, семейный бизнес с Halyk, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:25 Фото: Halyk Bank
Иногда мечте нужно не вдохновение, а решимость начать. У Марии Маусымбаевой на это ушло почти двадцать лет.

Долгое время она работала в найме, откладывая собственное дело "на потом". Но желание создать свое ателье, работать для людей и построить семейный бизнес всегда оставалось неосуществимой мечтой. В мае 2021 года Мария сделала шаг, который изменил жизнь ее семьи: приобрела помещение в Кызылорде и начала развивать собственное ателье "Найзагай".

Сегодня это семейный бизнес, где операционной деятельностью управляет дочь предпринимательницы. Вместе они развивают производство, расширяют ассортимент и создают пространство, куда клиенты приходят не только за пошивом одежды, но и за вниманием к деталям и качеством.

Развивать дело помогла поддержка Halyk по программе "Женское предпринимательство". Предпринимательница получила финансирование на пополнение оборотных средств, что позволило подготовиться к высокому сезону свадеб и мероприятий.


"Финансирование помогло нам своевременно закупить ткани и необходимые материалы, увеличить объемы производства и расширить ассортимент услуг. Для семейного бизнеса это стало важным этапом роста и уверенности в завтрашнем дне", – рассказывает Мария Маусымбаева.

Полученные средства были направлены на закупку тканей и материалов, расширение производственного цеха и улучшение сервиса для клиентов.

История Марии – пример того, как опыт, накопленный годами, может стать фундаментом собственного дела. А семейная поддержка и доступ к финансированию помогают превратить идею в устойчивый и успешный бизнес.

Сегодня женщины-предприниматели составляют почти половину портфеля микро, малого и среднего бизнеса Halyk. Чаще всего это женщины, которые когда-то начинали с небольшой идеи, семейного дела или мечты, отложенной "до лучших времен".

В Halyk отмечают, что поддержка предпринимательниц – это не только финансирование, но и помощь в развитии бизнеса, финансовом планировании и масштабировании проектов.

С 2018 года по настоящее время Halyk Bank реализует программу "Женщины в бизнесе". За это время более 600 предпринимателей получили финансирование по ставке от 5% до 10%. В общей сложности банк направил свыше 8 миллиардов тенге на поддержку женского предпринимательства.

Женское предпринимательство – это не просто социальный тренд, а важный фактор продвижения экономики вперед.

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Айсулу Омарова
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