Как хобби стало бизнесом: история создания семейного бренда косметики из Костаная

В 2020 году Насте казалось, что мыть голову нужно только яйцами или бананами, чтобы быть ближе к природе. Через пару лет она уже разбиралась в липофильных хвостах, а ее муж Артем считал, во сколько обойдется изготовление партии шампуней. Историю создания семейного бренда узнал Zakon.kz.

Семейные эксперименты

Сегодня у них собственный бренд уходовой косметики. История семьи Кравченко – это не про громкие стартапы и быстрые деньги, а про ежедневный и кропотливый труд.

"Лет 10 назад у меня был период дикого желания мыться, умываться, чистить зубы только натуральным. Я использовала пасту из соли с медом и с гвоздичным маслом. Я искала свои смыслы, свою женскую энергию. Но это также был поиск надежного ухода за кожей на фоне отсутствия денег", – улыбается Анастасия Кравченко.

Примерно в этот период она познакомилась с Артемом – своим будущим мужем. Та Настя носила длинные юбки, вплетала ленты в косы, искала в традициях предков ответы на свои вопросы. Ведь в прошлом тоже жили люди и как-то за собой ухаживали.

"Артем с философским спокойствием смотрел на мои метания. Спрашивал, чего хочу. Если требовалась помощь, помогал. Юбки? Пусть будут юбки. Травы? И травы", – смеется Настя, вспоминая те свои эксперименты.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

Но в один момент желание мыть голову бананами пропало. Захотелось чего-то большего, чем шампунь, приготовленный из подручных средств. Захотелось понять, как вообще он работает, в том числе твердый. И поиск этих ответов познакомил ее с главным учителем в косметологии – Ольгой Ларноди. Она смогла объяснить, как работает уходовая косметика.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

От чипсов к косметике

Лет 5-6 назад идея создавать свою косметику только начала формироваться. У Насти и Артема родился первый сын Ярослав, на подходе был второй – Мирон. Ребятам было непросто как с материальной точки зрения, так и в психологическом плане.

"Однажды в один из сложных моментов после пандемийного карантина подруга подарила мне деньги. Я рассказала Артему, а он предложил купить сушилку, чтобы делать фруктовые чипсы и пастилу для детей. А еще предложил создать страницу в соцсетях и начать продавать. В общем, зажег меня этой идеей", – поделилась Настя.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

Так, Кравченко начали сушить фрукты, делать пастилу и чайные травяные сборы. Идея с косметикой не придумалась бы, если бы Настя не попробовала сделать гидролаты. Они стали первыми продуктами из косметических средств, включая шампуни.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

Гидролаты – это цветочные или травяные воды, которые получают при паровой дистилляции растений. Когда из растения получают эфирное масло, через него пропускают пар. В процессе образуется два продукта: эфирное концентрированное масло и водная фаза – это и есть гидролат. В нем содержатся водорастворимые активные вещества растения и микроскопические частицы эфирных масел. Он мягче и безопаснее, чем само эфирное масло, поэтому подходит для ежедневного ухода. Проще сказать так: эфирное масло – это концентрат, а гидролат – его мягкая "водная версия". По сути, это натуральная растительная вода с активными свойствами, полученная без химии, – с помощью пара.

Грантовый сезон

В 2021 году случились курсы "Бастау Бизнес" и выигранный грант, который ребята потратили на то, чтобы докупить комплектующие к имеющейся сушилке (дегидратору). Годом позднее Настя прошла отбор на другую обучающую программу, которую проходила беременной уже третьим сыном Арсением. Грант получили и здесь.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

Еще один грант дали благодаря программе "Одно село – один продукт". В 2023 году ребята стали одними из лучших производителей Костанайской области как раз с линейкой косметики собственного производства. Тогда они, пожалуй, впервые, громко заявили о себе. И это достижение помогло в итоге получить четвертый грант – "Тәуелсіздік ұрпақтары".

"Нам сообщили о победе поздно вечером накануне церемонии. До сих пор не понимаю как, но я купила последний билет на самолет в Астану. И обратно был последний, но уже на поезд. На деньги гранта – 3 млн тенге – купила для себя дорогое обучение. Я травница благодаря "Тәуелсіздік ұрпақтары". Благодаря этому гранту я также прошла обучение по профессиональным шампуням и кремам. Плюс мы закупили сырье, которого нам хватило больше чем на год. И мы смогли масштабироваться, полноценно стартовать", – рассказала Анастасия.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

Все эти обучающие и поддерживающие программы как государства, так и частных фондов и компаний серьезно поддержали ребят и деньгами, и знаниями. Без этих средств путь к собственному производству мог бы и не случиться, оставшись мечтой.

Честный расчет

Настя всегда фонтанировала идеями, а Артем переводил их на язык цифр. В этом смысле пара сложилась. Как оказалось, и в жизни, и в бизнесе.

"Он меня приземляет. Живет в физическом мире. И то, что я в мечтах цепляю, он все переводит в материальный мир и говорит: "Твоя идея стоит столько-то". Артем не просто говорит сумму, а оценивает возможность реализации идеи, изготовления продукта за разумные деньги. Да, я учусь, считаю. Но я не чувствую краев, пропорций. Он чувствует. В этом смысле мы друг друга уравновешиваем", – добавила Настя.

Но научиться считать все же пришлось. Дипломированная травница говорит, что в рамках всех обучающих программ говорили о том, как считать себестоимость, как высчитывать доход и т.д. Но осознание важности этой информации пришло много позже.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

"Сейчас у меня куча депозитов: на сырье, на амортизацию принтера, на котором мы печатаем этикетки. Есть депозит на разработку и запуск новых продуктов. Просто жизнь меня прижала. Допустим, продала шампунь. Я понимаю, что мне эти деньги нужны в бизнесе, и я не могу пойти и потратить их на молоко с хлебом. Но я не могла понять, какая часть в этой суммы моя. И мы в прошлом году сели и посчитали", – рассказала бизнесвумен.

В начале осени 2025 года ребята были вынуждены поднять цены на свою косметику. Продажи сильно упали. Анастасия признает – поначалу у нее была паника, что они не справятся. Но шли месяцы, появлялись новые клиенты, удалось сохранить многих постоянных. И ее немного отпустило.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

Быть или не быть

Сегодня часть позиций в линейке косметики Насти и Артема – профессиональные продукты. Но проблема в том, что стоимость сертификации довольно высока, а тратить на это средства приходится периодически – по истечении срока действия сертификата. У ребят это 2027 год.

В 2025-м вышли в онлайн и на торговые площадки – получили предложение выставлять свою продукцию в республиканской сети супермаркетов. Но пока этими возможностями пользуются ограниченно из-за дороговизны вхождения.

Фото: из личного архива семьи Кравченко

"Я хочу отдельное, маленькое здание или помещение, где мы производили бы все наши продукты. Чтобы у нас был свой технолог. И чтобы это был не Артем. И при здании был бы небольшой магазинчик, была возможность работать на доставку. Я не хочу масштаба, потому что для меня наш бренд – это наш ребенок. Если расширяться, то уйдет камерность, а я бы хотела ее сохранить", – поделилась Настя.

Она по-прежнему видит себя в этом проекте не большим начальником, а травницей, у которой лаборатория в зелени и в пучках сушеных трав. Настя не разучилась мечтать, а Артем не устает ловить ее в облаках.

